Kılıçdaroğlu: Başörtüsü yasağı bizim sayemizde kalktı!

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasasında başörtüsüne resmî olarak bir yasak getirilmemişti ama resmî kurum ve kuruluşlarda başörtülü çalışanlar yoktu. 1960'lı senelerin ilk başlarında üniversitelerde başörtülü öğrencilerin artış göstermesiyle tartışmalar başlamıştı. 12 Eylül 1980 darbesinin ardından çıkarılan kılık kıyafet yönetmeliği ile başörtülü kadınların kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmalarına izin verilmemişti. Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadınların başlarının açık olması gerektiği ifade edilmişti. YÖK ile MEB tarafından da buna benzer bir genelge yayımlanmıştı. 28 Şubat süresince ise kamu kurum ve kuruluşlarında başörtüsü yasağı doruk noktasına ulaşmıştı. "İrtica", 1997 senesinde düzenlenen MGK toplantısında öncelikli tehdit şeklinde nitelendirilmişti. İrtica ile mücadele kapsamında birtakım kararlar alınmış ve söz konusu kararlar arasında kamu kurum ve kuruluşlarında başörtülü kadınlara yönelik yaptırımlar hayata geçirilmişti. İstanbul Üniversitesi Rektörü tarafından 1998 senesinde bir genelge yayımlanmış ve başörtülü öğrencilerin üniversiteye girmesine müsaade edilmemişti. Bazı öğrenciler başörtülerini çıkarmaları için ikna odalarına alınmıştı. Başörtülerini çıkarmayan öğrencilere ilişkin davalar açılmıştı. 2007 senesinde ise YÖK başkanlığında değişim yaşanmış ve başörtülü öğrencilerin üniversitelere girebilmeleri sağlanmıştı. YÖK Başkanı tarafından rektörlüklere iletilen talimatla birlikte başörtüsü yasağına son verilmişti. 1 Ekim 2013 tarihinde duyurulan demokratikleşme paketi ile kamu kurum ve kuruluşlarında başörtüsü yasağı kaldırılmıştı.

"Dışlayarak siyaset yapılamaz"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, üniversitelerde başörtüsü yasağının partisi sayesinde kaldırıldığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, son 10 senede en ciddi değişimi geçiren siyasi partinin CHP olduğunu belirterek, tüm kesimleri kucakladıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, belli kesimleri dışlayarak siyaset yapılamayacağını ifade etti.

"YÖK Başkanı Özcan ile görüştüm"

Üniversitelerde başörtüsü yasağının sona erdiği dönemde YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan ile görüştüğünü belirten Kılıçdaroğlu, "başörtülü öğrencilerin üniversitelere girememelerinin yanlış olduğunu" belirttiğini aktardı. Kılıçdaroğlu, bu düşüncesini dile getirmesinin YÖK Başkanı Özcan'ın "CHP de bu fikre sahipse başörtüsü yasağını kaldıralım." dediğini söyledi.

"Çok partili hayata geçişin ardından ayrışma başladı"

Necip Fazıl Kısakürek'e ve Adnan Menderes'e değinen Kılıçdaroğlu, Kısakürek'in CHP'nin PM üyeliği yaptığını ve Menderes'in de CHP'li olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, o dönem CHP'de farklı görüşlerde insanların bulunduğunu kaydederek, çok partili hayata geçişin ardından ayrışmanın başladığını ileri sürdü.