Kıble Uzmanı Alımı Yalan Çıktı! Diyanette Olmayan Kadroyu Var Gibi Gösterdiler

Çeşitli basın organlarında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kıble uzmanı alımı yapacağına yönelik söylentiler dolaştı. Üstelik 81 ilde bu işlemin gerçekleştirileceğine dair yapılan haberler oldukça yayıldı ve sonunda Diyanet İşleri basın danışmanı Burak Orhan, bir paylaşım yaparak konuya açıklık getirdi. Aynı zamanda sosyal medyada da bu içerikler yayılarak herkese ulaştı. Neredeyse her mecrada yayılan bu haberin gerçek olup olmadığına yönelik açıklama ise yetkili biri tarafından yapıldı ve söylentilerin sonuna gelindi.

Diyanet İşleri Basın danışmanı olan Burak Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kıble uzmanı iddialarının gerçeği yansıtmadığına yönelik açıklamalarda bulundu. Danışmanın yaptığı paylaşımda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 81 il içerisinde kıble uzmanı alımı iddiasının baştan sona yalan haber olduğunu ve 4500 liralık maaş verildiğini konusunun doğru olmadığını ifade etti. Bu konunun bir raporda bulunan ifadelerin çarpıtılarak ortaya çıkmış olabileceği açıklanırken, algı operasyonu yapıldığı söylendi. Diyanet İşleri basın danışmanı Burak Orhan, kıble uzmanı isimli bir kadronun Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bulunmadığı haberini sosyal medya hesabından duyurarak vatandaş bilgisine sundu.

Çeşitli basın yayın organlarında paylaşılan yalan haber, sosyal medya mecralarında da hızlı bir şekilde yayıldı. Diyanet İşleri basın danışmanı Burak Orhan ile birlikte Cumhuriyet Halk Partili bazı isimler de bu yalana iştirak etti. Erdal Aksünger, kıble uzmanı alımı hakkında güler misin? Ağlar mısın? ifadelerini kullandı. Aynı şekilde Fevzi İşbaşaran da durum hakkında paylaşım yaparak gündemde olan konu hakkında yorumlarda bulundu. Basın danışmanı Burak Orhan, yaptığı açıklamaya ifade ettikleri bir konunun çarpıtıldığını ifade ederek devam etti. Yurt içinde yapılması planlanan camilerin belirlenmesi adına her ilde bulunan 1 kişiye eğitim verileceği söylenmişti. Ancak raporda bulunan bu ifade farklı şekilde yansıtılarak o algı operasyonu yapılmıştır şeklinde duyurular gerçekleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kıble uzmanı diye bir kadronun bulunmadığı vurgusu pek çok kez yapıldı.