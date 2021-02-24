Kennedy suikastının emrini kim verdi?

ABD, 1963 yılının 22 Kasım'ında normal bir güne uyandı ancak günün ilerleyen saatlerinde tüm ülkeyi şoka sokan bir olay gerçekleşti. Teksas'taki bazı siyasi alaşmazlıkları çözmek için bölgeye giden Başkan John F. Kennedy ile Jacqueline, o gün öğle saatlerinde Dallas kentinin merkezinde üstü açık arabasıyla gezmeye başladı. Saat 12.30'da duyulan silah sesleri ise herkesi şoka soktu. Açılan ateş sonucu Başkan John F. Kennedy başından ve boğazından vurularak hayatını kaybetti. Tüm dünyayı şoke eden Kennedy suikasti, yıllar boyunca birçok film, kitap ve tartışmanın ana konusu haline geldi.

Eski ABD askeri Oswald, KGB'ye dahil oldu!

1993 ile 1995 yılları arasında ABD'nin istihbarat servisi olan CIA'nın direktörlüğünü yürüten R. James Woolsey ile eski Rumen lider Çavuşesku'nun casus şefi olan Ion Mihai Pacepa ortak bir kitap yazdı. Woolsey ile Pacepa, yazdıkları "Ejderha Operasyonu: Kremlin’in Amerika’ya Karşı Gizli Savaşının İç Yüzü" adlı kitapta Kennedy suikastına dair önemli bir iddia ortaya attılar.

İddiaya göre Kennedy suikastının sorumlusu olan Lee Harvey Oswald'a suikast emrini Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev'den aldı. ABD ordusunda da görev yapan Oswald'ın 1957’de KGB tarafından işe alındığı kaydedildi. ABD pilotu Gary Powers'ın 1960'da vurulması için bazı bilgileri Rus istihbaratına sunan Oswald'ın, Kennedy suikastına kadar 6 yıl Sovyetler için çalıştığı belirtildi.

Suikast bir yıl önce gerçekleşecekti!

Bu önemli iddianın sahipleri olan Woolsey ve Pacepa, aslında Kennedy'nin 1962 yılında vurulmasının planlandığını ancak olası bir nükleer savaş nedeniyle bu girişimden vazgeçildiğini vurguladılar. Görevi sona erdirilen Oswald'ın ise sadakatini kanıtlamak için Kennedy'yi bireysel olarak hazırladığı bir planla öldürdüğü kaydedildi.

Kennedy suikastını ele alan 1964 tarihli Warren Komisyonu Raporu'nun satır aralarında birçok gizli bilginin bulunduğu kaydedilen kitaba göre şimdiye kadar halka doğru bilgiler verilmedi. Kennedy suikastından yaklaşık iki hafta önce Meksika'da yaşayan ve KGB'nin suikast sorumlusu olan "Yoldaş Kostin" ile Lee Harvey Oswald'ın görüştüğü hatırlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021, 12:19