Kendisine Bıçak Çeken Arkadaşını Tüfekle Vurdu! Ankara'da Yaşanan Kavga Kanlı Bitti

Ankara Sincan'da korkunç bir olay yaşandığı haberi öğrenildi. Aynı iş yerinde çalışan iki arkadaş kavgaya tutuştu. Şiddeti giderek artan kavgada sinir krizi geçiren arkadaşlardan biri diğerini vurdu. Vurulan kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kanlı biten kavga olayının Ankara'nın Sincan bölgesinde yaşandığı bildirildi. Biri 36 diğeri ise 60 yaşında olan iki iş arkadaşının arasında çıkan tartışmanın sebebi ise henüz bilinmiyor. Peki kavgada neler oldu? İşte Ankara Sincan’da kanlı biten tartışma ile ilgili detaylı bilgiler…

Son olarak edinilen bilgilere göre, ilgili kavgayı yaşayanların biri 60 diğeri ise 36 yaşında idi. Arkadaşların ilk önce fazla miktarda alkol aldığı ardından tartışmaya başladıkları ifade edildi. Gün içerisinde alkol alan ikili arasındaki tartışma dakikalar sonra büyüdü ve sonu kötü bitti. İkili yanlarında bıçak ve silah taşıyordu. Arkadaşının bıçak çekmesi sonucu yanında bulundurduğu tüfeğini çekip İsmail A.’ya ateş eden Serkan O., arkadaşının sonunu getirdi. Öğrenilen bilgilere göre ikili eski iş yerinden tanışıyordu. 60 yaşındaki şahsın isminin İsmail A., 36 yaşındaki şahsın isminin ise Serkan O. olduğu açıklandı. İkili ilk olarak birlikte dışarı çıktı birlikte alkol aldı. Bu gelişme sonrasında sohbet etmeye başlayan iş arkadaşları kontrollerini kaybetti. Fazla miktarda alkol tüketen yetişkinler alkolün de vermiş olduğu etki ile yaşadıkları tartışmayı şiddetlendirdi. Şiddetlenen tartışma sonucunda ikili sinirlerine hakim olamadı.

Tanıştıkları işyerinde bekçi olarak görev yapan 60 yaşındaki İsmail A.’nın gün içinde aldığı alkolün etkisi ile yaşadıkları tartışmada arkadaşına bıçak çektiği öğrenildi. Bıçak çekilen Serkan O. ise yanında bulundurduğu tüfeğini kullandı ve 60 yaşındaki İsmail A.’ya ateş etti. Arkadaşı tarafından ateş açılan talihsiz adama kurşun isabet etti ve kanlar içerisinde bulunduğu yere yığıldı. Çevredekiler tarafından ihbarda bulunuldu. Yakınlarda bulunan vatandaşların yapmış olduğu ihbar sonucunda olay yerine 112 Sağlık ekibi ve polis geldi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk incelemeyi gerçekleştirdi ve 60 yaşında kurşunlanan İsmail A.’nın hayatını kaybettiğini belirtti. Sokakta kanlar içerisinde yere yığılan 60 yaşındaki adamın cansız bedeni ise gerçekleştirilen incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Yapılan ihbar sonucu olay yerine gelen polis ekipleri ise arkadaşını vuran 36 yaşındaki Serkan O.’yu gözaltına aldığını açıkladı.