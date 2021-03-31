Kendi İşini Kurmak İsteyenlere Devlet Geri Ödemesiz 70 Bin Lira Verecek! Başvurular İçin Son Günler

Ülkemizde bulunan 83 milyon nüfusun yüzde 25’inin kırsal alanda yaşaması ve her geçen gün köyden kente göçün artması nedeniyle tarım ve hayvancılığa olan ihtiyaç da doğru orantıda artıyor. Hemen hemen her alanda girişimcilik yapan vatandaşları geri ödemesiz hibe vererek destekleyen devletimiz bir yeni projeye daha imza attı. Köyden kente göçü önlemek ve kentten köylere dönüşü desteklemek amacıyla başlatılan bu projede tarım ve hayvancılık girişimlerine, işin niteliğine göre hibe desteği sağlanacak.

Kendi işini kurmak isteyen vatandaşlar için harika bir fırsat olan bu programlar 2011 yılından beri Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa yürütülüyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından takip edilen ve Türkiye'nin eş finansmanı ile oluşturulan AB Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) fonundan çiftçilere hibe veriliyor. Geçtiğimiz günlerde IPARD II-10 projesine başvuruların alınmaya başladığı ve proje ile ilgili merak edilen detaylar açıklandı.

Bu proje kapsamında Türkiye’den projeye katılanlara toplam 125 milyon Euro'luk yani yaklaşık olarak 1 milyar 173 milyon liralık destek verileceği duyuruldu. Söz konusu desteğin 45 milyon Euro'su 'hayvansal üretim' için, 80 milyon Euro'su da 'işleme ve pazarlama' için verilecek.

SON BAŞVURU TARİHLERİ

Hayvansal üretim hibe desteğinden yararlanmak isteyenlerin çevrimiçi başvuruları 30 Mart saat 18.00'e kadar alındı ve bugün itibari ile sistem kapatıldı. Kabul süreci başlayan hayvansal üretim projelerinin son teslim tarihi 2 Nisan saat 18.00 olacak.

İşleme ve pazarlama yatırımlarının son başvuru tarihi ise 9 Nisan saat 18:00 olarak belirledi. Çevrimiçi başvuru sisteminin kapanma tarihi ise 6 Nisan saat 18.00 olacak.Vatandaşların ilk olarak çevrimiçi sistem üzerinden başvuru yapması gerekecek ve ardından başvuru çıktılarıyla istenen diğer evraklarla birlikte TKDK il koordinatörlüklerine başvurularını teslim etmeleri istenecek.

NE KADAR DESTEK VERİLECEK?

Süt, kırmızı et, kanatlı eti, yumurta, su ürünleri ve meyve-sebze üreten tarımsal çiftlik ve işletmelere 'Hayvansal üretim' adı altında verilecek olan destekte devlet 500 bin Euro'ya kadar katkı yapacak. Yatırımın içeriğine göre verilecek hibe oranları belli olacak ve bu oran aşağı yukarı 50 ile yüzde 70 arasında olacak. Söz konusu ürünlerin 'işlenmesi ve pazarlanması' için verilecek yatırımın da 3 milyon Euro'ya kadar olan kısmını devlet karşılayacak ve hibe oranı yüzde 40 ile yüzde 50 arasında olacak.

Kişinin hazırlayacağı projeye göre verilecek olan desteğin miktarı da yüzde 40-70 arasında değişecek. 100 bin liralık bir proje için en az 40 bin lira, en fazla 70 bin lira hibe alınabilecek. Söz konusu ödemeler, projenin harcama tutarlarına göre bir, iki veya üç taksit halinde yapılmaktadır.

DESTEK VERİLEN İLLER

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat illeri için hibe desteği veriliyor.

IPARD II-10 PROJESİ NASIL HAZIRLANILIR?

Hibe desteği alabilmek için TKDK'nın istediği formatta bir iş planı hazırlamanız gerekmektedir. Bu planı hazırlarken Tarım Bakanlığı'nın tüm illerde bulunan tarım danışmanlarından, tarım kooperatifleri ve ziraat odalarından ücretsiz bir şekilde danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

PROJE SINIRI VAR MI?

Aynı kişi veya şirketlerin, bir çağrı döneminde birden fazla proje başvurusu yapması mümkün değildir. Fakat program kapsamında en fazla 4 kez destekten yararlanılabilir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Ulusal Hayvan Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan özel veya tüzel kişilerin hepsi hibe desteği almak için proje hazırlayarak başvuru yapabilir.

NASIL BAŞVURULUR?

Projeden yararlanmak isteyen kişilerin başvuruları online olarak alınmaktadır. Ön başvuru onayı alan kişilerin sonraki aşamada gerekli evraklarını yatırım yapılacak illerde bulunan TKDK il koordinatörlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgiyi TKDK’nın resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru esnasında iletmeniz gereken belgelerin listesine TKDK il koordinatörlüklerinden veya tkdk.gov.tr sitesinden ulaşabilirsiniz.