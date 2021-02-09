Kelebekler Vadisinden Düşen Hamile Kadını Kocası mı Öldürdü?

İzmir’den Muğla’nın Fethiye ilçesine, kocası ile birlikte tatile gelen 32 yaşındaki Semra Aysal, Kelebekler Vadisi’nin üst kısımlarındaki kayalıklarda 2 buçuk yıl önce düşmüş ve hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay basında ilk olarak “kaza” başlığı ile yer alsa da soruşturmaların neticesinde hayatını kaybeden kadının kocası Hakan Aysal hakkında, “tasarlayarak öldürme” suçundan bir iddianame hazırlandı. İddianame Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

400 bin lira teminat bedelli kaza sigortası yaptırmış!

İddianamede, sanık Hakan Aysal’ın karısını planlı bir şekilde öldürdüğü belirtilirken, “Sanığın planı doğrultusunda öncelikle tek lehdarı kendisi olacak şekilde eşi adına 400 bin lira teminat bedelli ferdi kaza sigortası yaptırdığı, sonrasında tatil bahanesiyle geldikleri Fethiye'de 7 aylık hamile eşini Kelebekler Vadisi yamacına götürdüğü, orada 3 saat kadar oturdukları, sanığın bu arada ortalığın tenha olduğu bir anı beklediği, bu anı yakaladığı anda da eşini uçurumdan aşağıya iteklemek suretiyle kasten öldürdüğü anlaşılmaktadır” ifadeleri yer aldı.

Olaydan hemen sonra parayı almak için başvurmuş

Aysal’ın eşini kaybettikten sonra kısa süre içinde 400 bin lirayı almak için sigorta şirketine gittiği öğrenilirken, soruşturma nedeniyle talebin kabul edilmediği aktarıldı. Sanık Hakan Aysal, eşini itmediğini belirterek “Fotoğraf çektikten sonra eşim telefonu çantasına koydu. Benden telefonu istedi. Yerimden kalktım ve bir iki adım ilerideki çantasından telefonunu aldığım esnada arkamdaki eşimin çığlığını duydum. Geri döndüğümde eşim yoktu. Uçurumdan aşağı baktım sağa sola koşturdum. Eşimi ben ittirmedim” dedi.

Semra Aysal 2018 yılının Haziran ayında hayatını kaybetmiş, kocası Hakan Aysal ise 2020 yılının Kasım ayında tutuklanmıştı.