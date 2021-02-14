Kekik Çayı İle Diş Çekilmesi Son Buluyor

Diş eti çekilmesi tıbbi olarak eski haline döndürülemez olsa da bu sorunu durdurmak mümkündür. Hem de evde kolaylıkla hazırlamamızın mümkün olduğu bir tarifle bu sorundan kurtulabilirsiniz. Bu kürü kekikle hazırlıyoruz.

Kekik Kürü Hazırlanışı Ve Kullanımı Nasıl Olmalıdır?



• Bir çay bardağı suya 2,3 çay kaşığıyla dağ kekiğinden koyup 5 dakika kadar kaynatıyoruz. Sonra bu suyun iyice soğuması bekleyin.

• İlk önce dişlerinizi diş macunu ile fırçalayın ve ardından hazırladığınız kür ile gargara yapın. Ardından 3-4 kez dişlerinizi bu kürle fırçalayın.

• Günde 3 defa ve 2 ay olmak şartıyla bu küre devam edebilirsiniz.

• Kekik kürü her gün taze hazırlanmalıdır.

Peki diş eti çekilmesi neden olur? Bu sorunu hiç yaşamamak için neler yapmalıyız?

Diş Eti Çekilmesinin Nedenleri Ve Önleme Yolları

• Diş eti çekilmesi, yaşlanma ile olabilir.

• Diş diziliminin bozukluğundan dolayı olabilir.



• Çene yapısı bozukluğundan dolayı olabilir.• Yanlış fırçalama tekniğinden dolayı olabilir.• Uyku esnasında diş sıkmak ve diş gıcırdatmaktan dolayı olabilir.• Dengesiz beslenme ve yetersiz vitamin alımı diş çekilmesi sorununu tetikleyebilmektedir.• Yetersiz ağız ve diş bakımından dolayı olabilir.• Diş taşlarından dolayı olabilir.• Hatalı olarak yapılan diş dolguları sonrası olabilir.• Sigara ve tırnak yeme alışkanlıklarından dolayı olabilir.

Diş eti çekilmesini önlemenin en temel çözümü ağız ve diş temizliğine dikkat etmenizdir. Dişlerinizi her yemek sonrasında fırçalamalısınız ve diş ipiyle temizleyin. Sigara gibi tütün içeren zararlı alışkanlıklarınız varsa derhal bırakın. Genel diş sağlığınız için asitli içeceklerden uzak durun. Dengeli ve düzenli olarak beslenmenize dikkat edip diyetinize uyun.

Ağzınızda oluşan herhangi bir değişikliği asla görmezden gelmeyin ve takibine başlayın. Yılda en az 2 defa diş hekiminize kontrole gidin ve diş eti çekilmeniz varsa diş hekiminiz sizi daha sıklıkla takip edecektir.

