Kedi Ve Köpek Sahipleri Dikkat! Bunu Yapmazsanız Ceza Alabilirsiniz!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile ortak bir protokol hazırladı. Sahipli kedi köpeklerin kimliklendirilmesi hakkında hazırlanan bu protokol tüm hayvan sahiplerini ilgilendiriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğü ile sahipli kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi için yeni bir uygulamaya başlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) ile protokol imzaladığını açıkladı.

Bu protokolle birlikte kedi köpek ve gelinciklerin hareketleri takip edilecek ve başta kuduz hastalığı olmak üzere hayvan hastalıkları ile daha etkin bir şekilde mücadele edilecek. Tüm bu hedefler doğrultusunda hayvanlar kimliklendirilecek ve elektronik ortamda kayıt altına alınacak.

Gıda Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin ve TVHV Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu tarafından imzalanan protokol kapsamında bu yıldan itibaren sahipli köpeklerin, 2022 yılından itibaren de sahipli kedi ve gelinciklerin bireysel olarak kimlikler indirilip kayıt altına alınması zorunlu hale getirilecek.

TERK EDİLEN HAYVANLARIN SAHİPLERİNE ULAŞILACAK

2022 yılından itibaren zorunlu hale getirilecek olsa da bu yıl da kedi ve gelinciklerin kimliklendirilmesi gönüllü olarak gerçekleştirilebilecek. Bakanlık tarafından üretim izni almış olan ev ve süs hayvanları üretim merkezlerinde bulunan kedi, köpek ve gelinciklerin ve kayıt altına alınması zorunlu olacak. Bu uygulama güncel olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde bulunan Hayvan Hakları Yasasının da temelinde yer alabilecek. Uygulamanın sayesinde sokağa terk edilen ya da kaybolan hayvanların sahiplerine kolay bir şekilde ulaşılabilecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama ile birlikte uygulamanın detayları da öğrenildi. Yeni doğan ev hayvanın sahibi olan kişi hayvanın doğumundan itibaren en geç 3 ay içinde Tarım Bakanlığı'nın il veya ilçe müdürlüğüne ulaşacak ve başvuru yapacak. Hayvanlara mikroçip takılacak ve pasaport düzenlenecek. Bunların yanı sıra ev hayvanlarına yapılan aşılar ve sahip değişikliği gibi bilgiler en geç on beş gün içinde kaydedilmesi gerekecek. Hayvan barınaklarının sahipsiz olan hayvanları gerçek veya tüzel kişilere sahiplendirmesi durumunda sahiplendirme tarihinden en geç 60 gün içinde il veya ilçe müdürlüklerine başvurularını gerçekleştirmesi gerekecek. Sistemlere kayıt edilmiş hayvanların ölmesi ya da kaybolması durumunda ev hayvanının sahibi bu durumu il veya ilçe müdürlüğüne bildirecek. Terkedilmiş veya kaybolmuş bir hayvan bulan vatandaşlar bu durumu il ilçe müdürlüklerine bildirecek. Bu sayede terk edilen ya da kaybolan hayvanların sahiplerine kolay bir şekilde ulaşılabilecek.