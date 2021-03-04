Kedi, Köpek Pasaportu Nasıl Alınır? 2021 Evcil Hayvan Pasaport Ücreti

Türkiye'de evcil hayvanlar ve sokak hayvanları konusunda bilinçlendirme çalışmaları gün geçtikçe artıyor. Konuyla ilgili son dakika gelişmesi bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni karar sonrasında evcil hayvan sahiplerinin uygulaması gereken yeni zorunluluklar olacak. Bu şartların yerine getirilmemesi durumunda ise ağır yaptırımlar uygulanabilir. Kedi ve köpeklere pasaport zorunlu mu sorusunun cevabı artık evet olarak kayıtlarak geçecek.

KEDİ VE KÖPEKLERE PASAPORT ALMAK

Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle yeni protokole imza atıldı. Alınan yeni karar 4 Mart Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlandı. İlgili kararname doğrultusunda artık kedi ve köpek gibi evcil hayvanlara sahip kişiler pasaport çıkarmak zorunda olacak. Kararda yer alan tarihlere göre 1 Ocak 2021 ile 1 Ocak 2022 tarihleri arasında pasaport çıkarma işleminin tamamlanması ve bakanlığa bildirilmesi gerekecek. İlgili işlemlerin zamanında yapılmaması ve bakanlığa bildirilmemesi durumunda ise kişiler hakkında ağır para cezası uygulanacak.

Uzmanlar yaptığı açıklamada yeni kararın evcil hayvanlar ve sokak hayvanları için çok önemli bir karar olduğuna dikkat çekti. Kimliklendirme ve pasaport çıkarma işlemleri sonrasında artık sokağa atılan hayvanların sahipleri kolayca bulunabilecek. Bildiğiniz üzere özellikle tatil bölgelerinde yaz aylarının sona ermesiyle birlikte binlerce evcil hayvan sokağa bırakılarak ölüme terk ediliyorlardı. Bu tarz haberlere geçtiğimiz dönemlerde sıklıkla denk geldik. Yeni uygulamayla birlikte artık hayvanlar ve sahipleri resmi olarak kayıt altına alınmış olacak. Evcil hayvanların sokağa atılması veya diğer yasa dışı yolların uygulanması durumunda direkt yasal işlem başlatılabilecek.

EVCİL HAYVAN PASAPORTU NEDİR?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hali hazırda uygulanmakta olan bu sistem, yeni kanunla birlikte daha da bilinir bir hale geldi. Geçtiğimiz dönemde yurt dışına çıkarken hayvanlarını yanında götürmek isteyen vatandaşlarımız evcil hayvanları için pasaport çıkartması gerekiyordu. Yeni yasayla birlikte artık yurt dışına çıkma zorunluluğu olmadan da evcil hayvan pasaportu zorunluluğu getirilmiş oldu. Evcil hayvan pasaportu kısaca; evcil hayvanınızın aşı bilgilerinin, adres, isim ve telefon bilgilerinin yer aldığı bilgiler defteridir. Bu pasaportta evcil hayvanının fotoğrafı, cinsi, doğum tarihi, çip numarası gibi bilgiler yer almaktadır.

EVCİL HAYVAN PASAPORTU NASIL ALINIR?

Pasaport işlemleri sanıldığı kadar kolay bir işlem değil. Evcil hayvan dostlarının pasaport almak için bazı aşamaları geçmesi gerekmektedir. Evcil hayvan pasaportu almak için;

1- Kuduz aşısı yaptırmış olmanız gerekmektedir.

2- Aşıdan 30 gün sonra kuduz titre testi yapılmalıdır.

3- Kedi ve köpek gibi evcil hayvanlarınızın deri altına mikroçip yerleştirilmesi gerekmektedir.

4- Aşı karnesi ve gerekli tüm evrakları topladıktan sonra Tarım İl Müdürlüğü veteriner hekimine giderek pasaport başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

EVCİL HAYVAN PASAPORT ÜCRETİ

2021 yılında paylaşılan güncel verilere göre evcil hayvan pasaport ücreti 110 TL olarak açıklanmıştır. Bu miktarın bankaya yatırılmasının ardından alacağınız dekont, başvuru da kullanılacaktır.

Özellikle kuduz aşısı ve kuduz testi süreçlerinde uzun bir bekleme süreci bulunmaktadır. Bu yüzden evcil hayvan sahiplerinin yapılacak işlemleri biran önce gerçekleştirmesinde fayda var. Bugün itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle 1 Ocak 2022 tarihine kadar evcil hayvan pasaportlarının bakanlığa ibraz edilmesi gerekecek. Hayvan sahibi vatandaşlarımıza yıl içerisinde bu işlemleri tamamlayabilmeleri için süre tanınmış durumda.