KÇÖ Bitti Ama Yeni Dönem Başlıyor! 1 Nisan Sonrasında Yeni Sistem Uygulanacak

Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Salgın boyunca yüz binlerce vatandaşımız zor günler yaşamıştı. Kapanan fabrika ve iş yerlerindeki işçi ve işverenin ümidi de kısa çalışma ödeneği olmuştu. Kısa çalışma ödeneği sayesinde yüz binlerce haneye gelir kapısı açılmıştı. İşsizlik oranlarının artışının da önüne geçişmişti.

Milyonlarca işçi ve işverenin fayda sağladığı bu ödenek ise 31 Mart tarihinde sona erecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan son kabine toplantısından sonra bu tarihi vermişti. Kısa Çalışma Ödeneği uzatılacak mı, tekrar bir karar gelecek mi sorusu da uzun süre gündem de kalmıştı. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda net konuşmuş ve ödeneğin tekrar uzatılmayacağının altını çizmişti. Gözler ise tekrar hükümetteydi. Kısa Çalışma Ödeneği sona erince hane halkına ek bir destek verilecek mi sorusu gündeme geldi. 1 Nisan’dan itibaren ise yeni dönem başlayacak. İşçi ve iş vereni ilgilendiren detaylar haberimizde.

Kısa çalışma ödeneği uygulaması 2020 yılında salgınla birlikte hayatımıza girmişti. İşçi ve işvereni destekleyen bu uygulama süre boyunca defalarca kez Cumhurbaşkanı kararı ile uzatıldı. İŞKUR desteği verilen bu uygulamada işçilerin brüt maaşlarının %60’ı destek olarak verilebildi. Bu uygulama sayesinde salgın boyu hem iş veren hem de işçi korunmuş oldu. Fakat 31 Mart tarihi itibariyle bu desteğin de sonuna geliniyor ve yeni bir dönem başlıyor.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasında sona gelinirken devletten önemli bir destek daha geldi. Normalleşme destekleri kapsamında işverenlere prim desteği uygulaması başlayacak.

Yani normal çalışma sürelerine döndüklerin de işçiler için iş verenlere prim desteği uygulanacak.

PRİMLERİN TAMAMI DEVLET TARAFINDAN KARŞILANACAK

30.06.2021 tarihine kadar geçerli uygulamaya göre kısa çalışma ödeneği sona erdikten sonra 6 ay boyunca iş verenlere bu destek sağlanacak. Sigortalı çalışanların primi üzerinden hesaplanarak tutarın tamamı destek olarak verilecek.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI DEVAM EDİYOR

Kısa Çalışma Ödeneği 31 Mart itibariyle sona erse de işten çıkarma yasağı hala devam ediyor. 17 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılan yasaya göre bu süre boyunca kimse işçisini işten çıkaramayacak. Sadece bu tarihe kadar çalışanlar tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkartılabilecek.

ÇALIŞANIN HAKKI KORUNDU

Kısa çalışma bitimiyle birlikte normal çalışma ve mesai süreleri tekrardan başlayacak. Hiçbir işçi yasal olarak 27 Mayıs 2021 tarihine kadar da işten çıkarılamayacak. Yani iş verenler kısa çalışma ödeneğinin bitişini gerekçe göstererek işçilerini, işten feshedemeyecekler. Çalışanların primlerimde bir ay üzerinden tam tutarında devlet tarafından desteklenecek. Yani çalışanların primleri ödenmeye devam edecek. Yine bu süre zarfında her çalışan sözleşmesi yazan tutardan maaşını tam olarak alacak.

İŞVEREN HAKLARI NELER? İŞ VEREN MAĞDUR MU OLDU?

Kısa Çalışma Ödeneği sona erdi fakat işten çıkarma yasağı hala devam ediyor. Bazı kesimlerden de iş verenin mağdur bırakıldığına dair sesler yükseldi. Fakat bu doğru değil. Devlet direkt olarak pandemi döneminde de iş vereni desteklemeye devam ediyor. İşverenin çalışanları normal iş süresi olan haftalık 45 saat mesaisini yapabilecek. Yani üretim ya da iş yerindeki çalışma oranları aksamayacak. Kısa çalışma bittiği tarihten itibaren, devlet tarafından iş verene destek olarak 6 ay boyunca prim desteği yapılacak. Çalışanların primlerinin tamamı karşılanacak. Bu sürede yapılan ödemeler aylık bin 341 lira olacak.

Ödeme miktarı ise yapılan kısa çalışma ödeneği gün sayısı ile sınırlı olarak verilecek.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021, 23:26