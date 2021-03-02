Katliam Gibi Kaza! 15 Ölü 12 Yaralı

Amerika Birleşik Devletleri'nde korku filmi gibi bir kaza gerçekleşti. ABD'nin California eyaletinde tır ile cipin çarpışması sonucunda çok sayıda insan hayatını kaybederken kazada çok sayıda insan yaralandı.

California eyaletine bağlı İmperial County’de sabah saatlerinde korkunç bir trafik kazası yaşandı. Cip ile içi dolu tırın çarpışması sonucunda 15 kişi hayatını kaybetti, kazada çok sayıda insan ise yaralandı. İçi çakıl taşı dolu olan tır ile içerisinde 27 kişi bulunan cipin çarpışması korku sahnelerini aratmadı. El Centro Bölgesel Tıp Merkezi acil servis departmanı müdürü Judy Cruz yapmış olduğu açıklamada, yaşanılan trafik kazasında cipin içerisinde 27 kişi bulunduğunu ve 14 kişinin olay yerinde hayatını kaybederken 1 kişinin ise ağır yaralı olarak kaldırılmış olduğu hastanede bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini ifade etti.

Olay yerinde yaralanan diğer 12 kişi ise, El Centro ve Bölgesel Tıp Merkezi ve Brawley’deki Pioneers Memorial hastanesinde tedavi altına alındı. El Centro Bölgesel Tıp Merkezi CEO’su Adolphe Advertise yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı, ‘’ Hastalar tahmin edebileceğiniz gibi zor bir dönemden geçiyor. Bu büyük bir kazaydı ve acil serviste onlarla ilgileniyoruz’’ şeklinde açıklama yaptı.

Feci kazada, olay yerine hemen sağlık ekiplere ve bölge polisleri intikal etti. Çok sayıda insanın hayatını kaybettiği ve yaralandığı kazada olay yerine en yakın olan El Centro Bölgesel Tıp merkezine yaralılar yetiştirildi. Olay yerinde 14 kişi feci şekilde hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin, California eyaletine bağlı İmperial Conty’de içi çakıl taşı dolu tır ile içerisinde 25 kişinin bulunduğu cipin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasına ilişkin yetkililer soruşturma başlattı. Yetkililer trafik kazasının oluş biçimine ve kimin kusurlu olduğunu soruşturma kapsamında inceleyecek.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 22:48