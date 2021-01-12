Katar: Türkiye ile Suudi Arabistan'ın arasını düzeltebiliriz!

5 Ocak günü gerçekleştirilen KİK Zirvesi'nde 4 senelik bir aradan sonra ilk kez çağrılan Katar, Suudi Arabistan ile normalleşmişti. Katar, Türkiye ile Suudi Arabistan'ın arasını düzeltebileceğini duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığından Mutlak el-Kahtani, ülkesinin Türkiye ve Suudi Arabistan ile İran ve Suudi Arabistan arasında yaşanan gerginliği yumuşatma ve söz konusu ülkeler arasında arabuluculuk etme meselesine değindi.

Bunun için "rıza" prensibinin önem arz ettiğine dikkat çeken Kahtani, öncelikle söz konusu ülkelerin Katar'ın arabuluculuğunu kabul etmesi gerektiğini ifade etti. Kahtani, İran, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın bölgesel anlamda kritik ülkeler olduğunu vurgulayarak, bu ülkelerin dostluk ilişkilerine sahip olmasının herkesin menfaatine uygun olduğunu söyledi.

Bakan Al Sani: Köprü kurmak isteriz!

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, 5 Ocak günü düzenlenen ve Körfez gerginliğine son veren KİK Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin "stratejik bir müttefik" olduğunu ifade etmişti. Al Sani, Katar'ın Türkiye ve bölgede bulunan diğer ülkeler arasında köprü oluşturmak istediğini söylemişti.

Al Sani, Türkiye ile bazı ülkeler arasında anlaşmazlıkların yaşanması durumunda Katar ile bağlantılandırılmaması gerektiğini belirterek, Türkiye ile diğer ülkeler arasında köprü oluşturulması konusunda Katar'ın gereken rolü üstlenebileceğine yönelik mesaj vermişti.

Ne olmuştu?

KİK Zirvesi, 5 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilmişti. Körfez gerginliğine son veren zirve, Suudi Arabistan'da yapılmıştı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud, Katar'a yönelik ambargo uygulamasını hayata geçiren ülkelere değinmişti. Al Suud, söz konusu ülkelerin Katar ile diplomatik anlamda tekrar ilişki kurduğunu söylemişti. Al Suud, Katar'a yönelik ambargoya son verildiğini ifade etmişti.

Mısır, Bahreyn, BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) ve Suudi Arabistan, Katar ile diplomatik ilişkilerine 5 Haziran 2017 tarihinde son vermişti. Söz konusu ülkeler, "teröristlere destek verdiği" gerekçesiyle Katar'a yönelik ekonomik anlamda ambargoyu hayata geçirmişti. Katar ise teröristlere destek verdiğine yönelik iddiaları kabul etmemiş ve ambargo Körfez krizine neden olmuştu.

Suudi Arabistan'dan ambargo çağrısı

Suudi Arabistan, Ekim 2020'de Türk ürünlerine yönelik ambargo çağrısında bulunmuştu. Ticaret Odaları Başkanı olan Ajlan al-Ajlan, Türkiye'nin hem Suudi Arabistan hükümetine hem de halka yönelik agresif bir tutum sergilediğini iddia etmişti. Söz konusu isim, Suudi tüketicilerin ve tüccarların Türkiye'ye ilişkin ithalat, turizm ve yatırım gibi tüm konularda boykot uygulaması gerektiğini bildirmişti.