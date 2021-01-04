Kasımpaşa Fenerbahçe maçını izle Bein Sports 1 Canlı yayın

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Kasımpaşa Fenerbahçe maçını izle Bein Sports 1

Süper Lig'de günün maçında zor maçta Kasımpaşa Fenerbahçe ile karşılaşıyor. İstanbul derbisi Kasımpaşa Fenerbahçe maçını canlı olarak Bein Sports 1 yayınlıyor. Kasımpaşa Fenerbahçe maçı 19:00'da başlayacak ve Bein Sports 1 ekranlarında yayınlanacak! Kasımpaşa Fenerbahçe maçını izle. Kasımpaşa Fenerbahçe canlı izle!

Erol Bulut yönetiminde bir galibiyet bir mağlubiyetle yoluna devam eden ancak taraftarını kahreden Fenerbahçe, galibiyet serilerine başlamak istiyor. Takımın başına geçmesiyle yükselişe geçen ancak 3 maçtır kazanamayan Fuat Çapa'nın Kasımpaşa'sı kötü gidişata son vermek istiyor. Halis Özkahya, Serkan Olguncan ve Kemal Yılmaz'ın yöneteceği Kasımpaşa Fenerbahçe maçı 19:00'da Bein Sports 1 ekranlarında!

Hem Antalyaspor hem Kayserispor'un 6'lı defans oynamasından sonra büyük takımlara defans çıkma ayağına Kasımpaşa gitmedi! Kasımpaşa as yıldızları Hayradinovic ve Koita olmasa da 4-2-3-1 taktiğinin dışına çıkmadı ve yine açık futboluyla sahada olacak. Fenerbahçe ise sol bek sıkıntısı yaşasa da 3-5-2 yada 4-2-3-1 ile sahada olacak. Ancak kadrodan Fenerbahçe'nin net bir oyun planı olduğu söylenemez!

Sürpriz forvet hattı!

Kasımpaşa Fenerbahçe maçında konuk ekipte büyük sürprizler var. İleri hatta Papiss Cisse ve Mbwana Samatta gibi yıldızlar yedek aklırken Pelkas, Valencia, Sinan Gümüş ve Thiam gol arayacak. Fenerbahçe'de çift forvet yedekler arasında bekliyor.

Mert Hakan formayı sevdi!

Ozan Tufan yanıda Gustavo'nun stopere çekilmesiyle Sosa mı Mert Hakan Yandaş mı oynacak sorusu yavaş yavaş son buluyor. Sosa yine yedekler arasında yer alırken Mert Hakan Yandaş formayı kaptı. Hem hücum hem defans yönüyle Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'nin yeni orta sahası gibi duruyor.

Gustavo stopere, Lemos gidici..

Fenerbahçe 3 sezondur kuramadığı defans hattını Serdar Aziz'in yokluğunda yine kuramıyor. Bunun da sebebi Lemos'un gözden çıkartılması. Hem Caner Erkin hem Novak olmadığı için Gustavo stopere çekilip Sadık Çiftpınar sol bekte yer alıyor. Gustavo, Lemos'tan formayı alması Lemos'un bir daha forma giyemeyeceği gibi algılandı ve Sosa ile ilk gönderilecekler listesine alındı.

Koita ve Hajradinovic yok!

Takımın 10 numarası ve beyni Hajradinovic ile gol yollarında ligin yeni starı Koita, zorlu Fenerbahçe deplasmanında yer almıyor. Ancak Yusuf Erdoğan ve Hodzic bu yıldızların eksiğini kapatması planlanırken, Kasımpaşa'da yükselen yıldız Anıl Koç gol yada goller atması bekleniyor.