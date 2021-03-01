Kaşıkçı'nın nişanlısı: Selman'a derhal ceza verilmeli!

CIA tarafından hazırlanan rapora göre, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da yakalanmasına ya da öldürülmesine ilişkin operasyona Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman tarafından onay verildiği ortaya çıktı. Kaşıkçı'nın nişanlısı olan Hatice Cengiz, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

"Yetmez"

Cengiz, bunun zaten bilinen bir gerçek olduğunu ve gerçeklerin yeniden ortaya çıkarıldığını belirterek, raporun yeterli olmadığını ve adaletin mutlaka tecelli etmesi gerektiğini ifade etti. Prens Selman'ın siyasi meşruiyete sahip olmadığını kaydeden Cengiz, bunu kesin bir biçimde dile getirme ve gerekeni yapma zamanının geldiğini söyledi.

"Cezalandırılması gerekiyor"

Cengiz, masum ve suçsuz olan bir kişinin zalimce katledilmesinin talimatını veren Prens Selman'a ceza verilmesi gerektiğini belirterek, bunun yalnızca Kaşıkçı için aranan adalete hizmet vermeyeceğini, aynı zamanda yaşanması muhtemel olayların da önüne geçileceğini söyledi. ABD (Amerika Birleşik Devletleri) tarafından uygulanması muhtemel yaptırımların anlamlı olabileceğine dikkat çeken Cengiz, Prens Selman'a gereken cezanın verilmemesi durumunda bunun tarihe kara bir leke olarak geçeceğini ifade etti.

"Hepimiz tehlikede olacağız"

Cengiz, Kaşıkçı'nın katledilmesinden sorumlu olan Prens Selman'ın cezalandırılması gerektiğinin altını çizerek, bunun yapılmaması durumunda herkesin tehlikeye atılmış olacağını söyledi.

"Katille mi tokalaşacaksınız?"

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Biden başta olmak üzere dünya liderlerinin bir ceza verilmemiş bir katille tokalaşıp tokalaşmayacaklarını soran Cengiz, Prens Selman'ın yok sayılmasının ve kendisine ceza verilmemesinin insanlık değerlerinin kaybedilmesine yol açacağını belirtti. Cengiz, bunun ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ile Batı dünyasının senelerdir savunmaya çalıştığı insan haklarıyla hiçbir şekilde bağdaşmayacağını dile getirdi.

"Adalet yerini bulmazsa..."

Kaşıkçı için adaletin özgürlük için mücadele eden tüm insanlar için anlamlı olduğuna dikkat çeken Cengiz, Prens Selman'a ceza verilmesi için herkesin harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Cengiz, Kaşıkçı için adaletin tecelli etmemesinin bütün insanlık adına utanç kaynağı olacağını söyledi.

Ne olmuştu?

Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna 2 Ekim 2018 tarihinde gitmişti. Fakat binadan hiç çıkamayan Kaşıkçı'nın katledildiği ve cesedinin parçalara ayrılarak yok edildiği öğrenilmişti. Kaşıkçı cinayetinden Prens Selman sorumlu tutulmuş ancak bu konuda resmî bir rapor duyurulmamıştı. CIA tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz gün duyurulan raporda, Kaşıkçı'nın İstanbul'da yakalanmasına ya da öldürülmesine ilişkin operasyona Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman tarafından onay verildiği belirtilmişti. Suudi Arabistan'da Prens Selman'ın karar alma mekanizmalarını kontrol edebildiğine işaret edilmişti. Prens Selman'ın danışmanı ile birlikte güvenlik ekibinin Kaşıkçı cinayetinde rol aldığına dikkat çekilen raporda, söz konusu ismin yurt dışındaki muhaliflerin sesini kısmak için şiddet eylemlerine başvurduğu aktarılmıştı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, bu raporda gerçek dışı bilgilerin bulunduğuna dikkat çekilmişti.

Bundan sonra sadece Kral Selman ile muhatap olacağı öğrenilen Biden'ın nasıl bir politika izleyeceği merak ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 17:22