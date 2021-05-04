Karneler ne zaman verilecek belli oldu! İşte okulların kapanacağı tarih

Binlerce veli ve öğrenci sınavların ne zaman yapılacağını, okulların ne zaman kapanacağını merak ediyor. Gözler ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’taydı. Bakan Selçuk gelen son dakika haberlerine göre hem YKS ve LGS sınavları hakkında hem de okulların ne zaman kapanacağını da açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı katıldığı TRT haber canlı yayın programında önemli açıklamalar da bulundu. Merak edilen soruları yanıtladı. Tam kapanma süreci ve kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

TÜM EĞİTİM KURUMLARI 17 MAYISA KADAR KAPALI OLACAK

Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan kabine toplantısı sonrasında 17 günlük Türkiye genelinde ilk tam kapanma kararı alınmıştı. Bu karar ise 29 Nisan itibariyle başlayacak ve 17 Mayıs’a kadar devam edecek. Bakan Selçuk 17 Mayıs’a kadar tüm eğitim kurumlarının uzaktan eğitime geçeceğini aktardı.

YKS VE LGS ERTELENMEYECEK

Milli Eğitim Bakanı milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sorulara cevap verdi. YKS ya da LGS sınavlarının ertelenmeyeceğini açıkladı. Sınavların belirlenen tarihlerde gerçekleşeceği açıkladı.

LİSELERDE TEK SINAV DÖNEMİ

Liselerde sınavların %40’nın tamamlandığını açıkladı. Liseli öğrenciler ikinci dönemde tek sınav sisteminden devam edecekler.

KARNELER NE ZAMAN VERİLİYOR? OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Bakan Selçuk karnelerin 2 Temmuz tarihinde verileceğini açıkladı. Yani bu dönem okullar 2 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Bakan Selçuk karneleri çocuklara yüz yüze vermek istediklerini belirtti. Fakat bu mümkün olmazsa karneler yine dijital ortam dağıtılacak.

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI KAPANACAK MI?

Gündemde olan bir diğer soru da özel eğitim kurumlarıydı. Tam kapanma süreci boyunca özel eğitim kurumlarının akıbeti de merak ediliyordu. Bakan Selçuk, 17 günlük kapanmada özel eğitim kurumlarının da kapalı olacağını açıkladı.

OKULLAR TAMAMEN AÇILMAK İSTENİYOR

Tam kapanma sürecinde sonra Bakan Selçuk vaka sayılarının azalacağını beklediklerini ve bunun okulların açılması için bir umut olduğunu açıkladı. Eğer bu süreç sağlıklı yönetilebilirse bütün sınıf seviyelerin okullar açılabilir dedi.

Bakan Selçuk aynı zamanda 17 Mayıs’tan bir iki hafta içerisinde hangi kademeler de okulların açılacağını netleşeceğini açıkladı.

ÖĞRETMEN AŞILAMALARI DEVAM EDİYOR

Bakan Selçuk öğretmen aşılamalarının 24 Şubat itibariyle başladığını ve 425 bin 500 öğretmen için aşı randevusunun açıldığını belirtti.

ÖĞRENCİLER İÇİN ÜCRETSİZ KURS VE DESTEK İMKANI

Bakan Selçuk yazın isteyen velilerin çocuklarını matematik kampı, kurs ya da yaz okulları ile televizyondaki EBA destek çalışmaları gibi birçok seçenek sunabileceklerini açıkladı. EBA internetteki aktivitelerle birlikte çocukla eğitimlerinin desteklenmesi için yüzlerce etkinlik olacak dedi.

KREÇ AÇILACAK MI?

Kreşlerle ilgili Sayın Bakanla da görüştüklerini ve değerlendirmenin devam ettiği açıklandı. Bakan Selçuk kreşlerle ilgili kesin bir açıklamanın yarın geleceğini ifade etti.

TAM KAPANMADA ÖĞRETMEN VE MÜDÜRLER OKULLARA GİTMEYECEK

Bakan Selçuk, tam kapanma sürecinde öğretmenlerin ya da müdürlerin de okula devam etme zorunluluğu olmadıklarını açıkladı.

Evde kapalı kalan çocuklarla ilgili de Bakan Selçuk psikolojilerine dair çalışmaların başladığını, akademik olarak hızla yol kat etseler bile sosyal-duygusal problemler için uzun soluklu çalışmalara gerek dedi.