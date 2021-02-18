Karlar erimeye başladı! Barajların doluluk oranı yüzde 50'ye dayandı!

İstanbul'da sonbahar aylarının yağışsız geçmesi barajlardaki suların çekilmesine neden olmuştu. Fakat son dönemde etkisini gösteren yağışlar sayesinde barajların doluluk oranları tekrar artışa geçti. İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı 8 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19,16'ya geriledi. O zamandan beri barajların doluluğunda yüzde 29,51 oranında artış gerçekleşti.

İSKİ tarafından 18 Şubat Perşembe günü itibarıyla duyurulan verilere göre, İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi. 12 Şubat 2021 tarihinden beri İstanbul'da aralıklı olarak etkisini gösteren karın erimesiyle beraber barajların doluluğunun iyice artış göstereceği tahmin ediliyor.

Hangi baraj ne kadar dolu?

- Istrancalar Barajı'nın doluluk oranı 18 Şubat Perşembe günü itibarıyla yüzde 47,81 oldu.

- Terkos Barajı'nın doluluk oranı 18 Şubat Perşembe günü itibarıyla yüzde 46,69 oldu.

- Sazlıdere Barajı'nın doluluk oranı 18 Şubat Perşembe günü itibarıyla yüzde 24,59 oldu.

- Alibey Barajı'nın doluluk oranı 18 Şubat Perşembe günü itibarıyla yüzde 54,71 oldu.

- Büyükçekmece Barajı'nın doluluk oranı 18 Şubat Perşembe günü itibarıyla yüzde 51,08 oldu.

- Ömerli Barajı'nın doluluk oranı 18 Şubat Perşembe günü itibarıyla yüzde 56,58 oldu.

- Darlık Barajı'nın doluluk oranı 18 Şubat Perşembe günü itibarıyla yüzde 54,77 oldu.

- Elmalı Barajı'nın doluluk oranı 18 Şubat Perşembe günü itibarıyla yüzde 54,58 oldu.

- Kazandere Barajı'nın doluluk oranı 18 Şubat Perşembe günü itibarıyla yüzde 62,30 oldu.

- Pabuçdere Barajı'nın doluluk oranı 18 Şubat Perşembe günü itibarıyla yüzde 33,09 oldu.

Su miktarı ne kadar oldu?

İstanbul'a su temin eden gölet ve barajların su biriktirme hacminin 868 milyon 683 bin metreküp olduğu biliniyor. Su miktarı 18 Şubat Perşembe günü itibarıyla yüzde 423 milyon metreküp düzeyine ulaştı. Megakente 17 Şubat Çarşamba günü 2 milyon 738 bin metreküp su verildi.

Senelere göre baraj doluluk oranları nasıl?

- İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı 18 Şubat 2006 tarihinde yüzde 97,42 olarak kayıtlara geçti.

- İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı 18 Şubat 2007 tarihinde yüzde 55,49 olarak açıklandı.

- İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı 18 Şubat 2008 tarihinde yüzde 30,20 oldu.

- İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı 18 Şubat 2009 tarihinde yüzde 69,59 olarak bildirildi.

- İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı 18 Şubat 2010 tarihinde yüzde 96,67 olarak kayıtlara geçti.

- İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı 18 Şubat 2011 tarihinde yüzde 90,72 oldu.

- İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı 18 Şubat 2012 tarihinde yüzde 83,49 olarak bildirildi.

- İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı 18 Şubat 2013 tarihinde yüzde 82,29 olarak açıklandı.

- İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı 18 Şubat 2014 tarihinde yüzde 30,59 oldu.

- İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı 18 Şubat 2015 tarihinde yüzde 94,10 olarak kayıtlara geçti.

- İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı 18 Şubat 2016 tarihinde yüzde 86,74 olarak bildirildi.

- İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı 18 Şubat 2017 tarihinde yüzde 85,65 olarak açıklandı.

- İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı 18 Şubat 2018 tarihinde yüzde 79,51 oldu.

- İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı 18 Şubat 2019 tarihinde yüzde 91,59 olarak kayıtlara geçti.

- İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı 18 Şubat 2020 tarihinde yüzde 61,80 olarak bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021, 11:40