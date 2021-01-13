Karantinayı Delmek İçin Kocasına Tasma Takıp Gezdirdi…

Koronavirüs kısıtlamaları dünyanın dört bir yanında uygulanıyor. Bunu delmek içinse birçok kişi, ilginç yöntemler izliyor. Kanada’da yaşanan bir olay da akıllara durgunluk getirdi. Kanada’nın Quebec bölgesinde yaşanan olayda bakın ne oldu.

Kocasına tasma takıp sokakta gezdirdi

1200’er dolar ceza yediler

Kanada Quebec’te, insanların sokağa çıkma yasağını delebilmesi için tek geçerli sebep köpek gezdirmek. Kocasına tasma takarak sokakta gezdiren bir kadın, Kanada’da koronavirüs kısıtlamasını delmeye çalıştı. Polisin kontrolüne geldiğindeyse, “Köpeğimi gezdiriyorum” dedi ve durumun normal olduğunu söyledi.

Yerel basının aktardığı bilgiye göre çift, polisle hiçbir şekilde işbirliği yapmadı ve bunun ardından 1200’er dolar, toplamda 2400 Kanada doları ceza yediler. Quebec’te, akşam 8 ile sabah 5 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor ve dışarı çıkmanın tek yasal yolu ise köpeği yürüyüşe çıkarmak.