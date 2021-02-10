Karantinaya girmemek için yalan söyleyenlere hapis cezası kararı!

İngiltere, koronavirüsle mücadele dâhilinde bazı ülkelere seyahat yasağı getirdi. Söz konusu ülkelerden gelen şahısların karantinaya girmemek amacıyla yalana başvurmaları durumunda hapis cezası alacakları öğrenildi. Konuya ilişkin açıklama ise İngiltere Sağlık Bakanı Hancock'tan geldi. Hancock, İngiltere'nin seyahat yasağı getirdiği ülkelerden gelen ve karantinaya girmeyen şahıslara para cezasının kesileceğini, söz konusu cezanın 5 bin-10 bin sterlin arasında değişeceğini ifade etti. Hancock, İngiltere'ye gelmeden önce söz konusu ülkelerde 10 gün içerisinde bulunmuş olan ve karantinaya girmemek amacıyla yalana başvuran şahıslara ise 10 seneye kadar hapis cezası verilebileceğini kaydetti.

Zorunlu karantina için para verecekler

Seyahat yasağı getirilen ülkelerden gelecek olan İngiltere vatandaşları ile İngiltere'de oturum izni olan şahıslara otellerde zorunlu karantina uygulanacağını hatırlatan Hancock, 10 gün sürecek zorunlu karantina için söz konusu şahısların 1.750 sterlin vereceklerini bildirdi. Hancock, zorunlu karantina için 16 otelle anlaşma sağlandığını ve 4.600 odanın tahsis edildiğini kaydederek, söz konusu şahısların zorunlu karantinanın ikinci ve onuncu günlerinde koronavirüs testi yaptırmalarının gerekeceğini ifade etti. Hancock, söz konusu koronavirüs testlerinin ücretlerinin de yine yolcular tarafından karşılanacağını hatırlattı.

"Negatif test sonucu ibraz etmeleri şart"

İngiltere'ye gelecek olan herkesin son 72 saat içerisinde almış oldukları negatif test sonucunu ibraz etmelerinin şart olduğunu anımsatan Hancock, bunu gerçekleştirmeyen şahısların 1.000 sterlin ile 2.000 sterlin arasında para cezasına çarptırılacaklarını aktardı.

"Vaka sayıları azaldı"

İngiltere Sağlık Bakanı, tedbirler sayesinde vakaların yüzde 47 oranında azaldığını belirterek, şu ana kadar her dört yetişkinden birine koronavirüs aşısının uygulandığını ifade etti.

İngiltere'den çıkmak isteyenler de sebep göstermek zorunda

İngiltere İçişleri Bakanı Patel de İngiltere'den başka bir ülkeye gitmek isteyen şahısların yazılı bir form dolduracaklarını ifade etti. Patel, söz konusu kişilerin yolculuk sebeplerini ibraz etmelerinin gerekeceğini aktardı. Ülkeye birçok kişinin girip çıktığını ve bunun ciddi bir hareketliliğe neden olduğunu aktaran Patel, söz konusu hareketliliği azaltmayı hedeflediklerini dile getirdi. Patel, toplu aşılama sürecine ilişkin tehditleri azaltmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Muhalefet önlemleri yetersiz buluyor

İşçi Partisi lideri Starmer, hükümet tarafından alınan önlemleri yetersiz bulduğunu söyledi. Starmer, ülkeye dışarıdan gelen tüm şahısların otellerde zorunlu olarak karantina altında tutulmaları gerektiğini dile getirdi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Patel de zorunlu karantina uygulamasına bütün ülkelerin dâhil olması gerektiğini yoksa bu uygulamanın yetersiz kalacağını düşünüyordu. Patel, otellerde zorunlu karantinaya girecek kişi sayısının yakın zamanda duyurulacağını söyledi.

İngiltere'de koronavirüs tablosu

İngiltere'de şimdiye dek 3 milyon 972 bin 148 vaka tespit edilirken, koronavirüs kaynaklı 113 bin 850 can kaybı gerçekleşti.