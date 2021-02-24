Karanlık Sicilya gecelerini Etna aydınlatıyor!

Dünyanın en çok tanınan yanardağlarından biri olan Etna'da şiddetli patlamalar yaşanmaya başladı. Kıtanın en aktif yanardağı olan Etna, karanlık Sicilya gecelerinde ikinci bir Ay gibi parlıyor. patlamaalrın fotoğrafları internette büyük ilgi görürken, son patlamanın dün saat 09.00'da gerçekleştiği kaydedildi. Avrupa'nın en korkutucu yanardağı olan Etna, Sicilya semalarını lav, kaya ve dumanla dövüyor. Yanardağın bulunduğu Pedara kasabasında yaşayan vatandaşlar, kalın bir kül örtüsünün yerleri kapladığını bildirdiler.

Volkanolog Boris Behncke: "Bir doğa harikası"

Korkutucu yanardağın harekete geçmesi nedeniyle hava trafiğinde de birçok olumsuzluğun meydana geldiği aktarıldı. Yanardağ'a yakın bulunan Catania Havaalanı'nın bir süreliğine kapatıldığı ifade edildi. Etna Gözlem Merkezi'nde çalışan Volkanolog Boris Behncke, ortaya çıkan görüntülerin doğanın harikası olarak nitelenebileceğini kaydetti. Yıllardır beklenen olayın gerçekleştiğini ve yanardağın yeniden uyandığını belirten Behncke, bu konuda çalışmalar yürüten insanlar olarak önemli günlerden geçtiklerini ifade etti.

Herhangi bir can kaybı yok!

Etna yanardağının yeniden harekete geçmesi ortaya güzen anların ortaya çıkmasına neden oldu. Yanardağın yeniden harekete geçmesiyle birlikte herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın gerçekleşmediği kaydedildi. Avrupa'nın en aktif yanardağı olan Etna'nın Sicilya Adası'nda (3 bin 326 metre yükseklik) yer aldığı biliniyor.

Aktif yanardağlarıyla tanınan İtalya'da Vezüv ve Stromboli de zaman zaman lav püskürtüyor. Etna yanardağı, diğer iki yanardağdan da en az 3 kat daha büyük. Patlamalar sonrası Etna'dan yükselen kül bulutları zaman zaman 10 bin metre yükseğe ulaşabiliyor. Etna yanardağı en son 1992 yılında patlamıştı.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021, 10:13