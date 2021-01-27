Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a Mesaj: ‘Sizi İncitmek İstemiyoruz’

Saadet Partisi ile AKP arasındaki ittifak iddiaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile görüşmesinden sonra daha sık şekilde seslendirilmeye başladı. Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu ve AKP ile SP arasındaki ittifak söylentilerine yönelik ifadeler kullandı. SP’nin Cumhur ittifakına katılması yönündeki iddialara ilişkin Karamollaoğlu, “İttifak konusu ancak seçim sathı mahalline girildiği zaman konuşulacak bir konudur. Saadet Partisi şahısları değil, ilkeleri konuşur” dedi.

'Türkiye Başkanlık sisteminden kurtulmalıdır'

‘Dostluklara daha çok ihtiyaç var’

SP lideri, konuşmasında “ Türkiye’de adalet, ekonomi ve demokrasi deforme oldu! Biz, bu iktidarın Türkiye’de reform yapabilecek moral ve motivasyonunu artık kaybettiğini düşünüyoruz. Adalette reforma ihtiyaç var ama bu reform önce vicdanlarda ve tavırlarda yapılmalıdır. Ekonomide de ciddi bir reforma ihtiyacımız var. Perişan olan ekonomi, sil baştan reform edilmelidir. Parayı, betona, asfalta, demire vermekten vazgeçmez üretime dönük yatırımlara yönelmezsek bu reformlar bizi hiçbir zaman güçlendirmez. Demokraside de mutlaka reform yapılmalıdır. Türkiye, kontrol edilmeyen Başkanlık sisteminden mutlaka kurtulmalıdır.” dedi.

Karamollaoğlu, içinde bulunulan siyasi ortamda partiler arasında dostluklara daha çok ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Bu kadar farklılıkların olduğu bir ortamda, dostluklara daha çok ihtiyaç var ama unutulmamalıdır ki dost acı söyler. Sayın Erdoğan’a çağrım. Biz sizi incitmek için değil, yanlışların ortadan kalkması için acı söylüyoruz. Gerçek dostlar birbirinin hatasının üstünü örten değil, uyarıda bulunup hatırlatma yapanlardır. Çok açık bir şekilde söylemek istiyorum. İttifak konusu ancak seçim sathı mahalline girildiği zaman konuşulacak bir konudur. Saadet Partisi şahısları değil, ilkeleri konuşur. İttifak konusunda da zamanı geldiğinde bu ilkeler çerçevesinde karar veririz.” dedi.