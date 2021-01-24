Karamollaoğlu: ‘Saadet Partisi AKP İle İttifak Yapabilir’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son günlerde yaptığı bazı parti ziyaretlerinin ardından siyasetin gündemi ittifaklar ve erken seçim oldu. AKP ile ittifak konusunda niyeti en çok merak edilen partiler içinde, Saadet Partisi de yer aldı. Erdoğan’ın SP YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaretinin ardından Saadet Partisi’nin AKP ile ittifaka ilişkin görüşü birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Peki Saadet Partisi, AKP ile ittifak yapacak mı ve Saadet Partisi Cumhur İttifakına katılacak mı? Bu sorunun yanıtını dün, Temel Karamollaoğlu verdi.

Yanlış politikalar değişirse…

‘Talep gelirse konuşuruz’

Habertürk’te bir programa katılan Temel Karamollaoğlu, AKP ile ittifak yapılabilir mi sorusuna verdiği yanıtta, “Yapılabilir. Hangi şartlarda? Doğru bulmadığımız politikalarını değiştirmesi şartıyla. Biz ilkeler üzerinde duruyoruz. Sanki bizim tabanımız bir yere yönlendirilmeyi bekliyormuş vs. gibi intibaların doğru olmadığı kanaatindeyim. Siz tabanın elbette sesine kulak verirsiniz, ama esas olan bizim ilkelerimiz, prensiplerimiz, bu ülkenin yaşadığı sıkıntılardan kurtulabilmesi için hangi adımların atılması gerekir, bu noktadaki politikalar. Biz birinci mesele olarak Türkiye'de kavganın ortadan kalkması, kargaşanın kalkması, mutlaka diyalog ortamının oluşması gerekir dedik. Hemen arkasından adalet kamil manada sağlanmalıdır dedik. Cumhurbaşkanı kendi yönünden Türkiye'de adalet olduğunu söyleyebilir.” dedi.

Karamollaoğlu, ittifak ile ilgili taleplerin gelmesi durumunda görüşülmesinin doğru olacağını söyledi ve ittifak taleplerinin anında reddedilmesinin doğru olmadığını ifade etti. Türkiye’de ciddi sorunlar olduğunu ve bunların en başında adaletin geldiğini belirten Saadet Partisi lideri, içişleri bakanı ile Adalet Bakanı arasındaki atışmaya dikkat çekerek, bağımsız mahkemelere olan ihtiyaca vurgu yaptı.