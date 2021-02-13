Karamollaoğlu: Motor yapmaktan bile acizler, uzaya nasıl gidecekler?

Millî Uzay Programı Türkiye gündemindeki yerini bir süredir koruyor. Muhalefet partilerinden söz konusu programa tepki var. O tepkilerden biri son olarak Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan geldi.

"Para lazım"

Karamollaoğlu, Halk TV'de yaptığı açıklamada, uzaya ilişkin çok sayıda mevcut olduğunu ve gençlik döneminde söz konusu kitapların gündemde olduğunu söyledi. Meraktan bazı okumalarının olduğunu belirten Karamollaoğlu, uzaya gitme hedefinin insanlar arasında yeni bir hava yaratmak ve iktidar tarafından "İleri bir hedef gözeterek Türkiye'nin meselelerine eğiliyoruz" imajı oluşturmak için dile getirildiğini öne sürdü. Karamollaoğlu, bunun ötesinde bir şey görmediğini belirterek, üzgün hissettiğini dile getirdi. Rusya ve ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) uzaya insan yollama imkânına sahip olduğuna dikkat çeken Karamollaoğlu, uzaya gidebilmek için paranın gerekli olduğunu söyledi.

"Motor bile yapamıyorlar"

Karamollaoğlu, 2023 senesinde uzaya çıkmanın imkânsız olduğunu belirterek, iktidarın Türk milletinin gözünde güvenilirliğini yitirdiğini ifade etti. İktidarın şimdiye kadar verdiği hiçbir sözü yerine getirmediğine dikkat çeken Karamollaoğlu, Türkiye'nin milyonlarca lira ödenmesine rağmen hala kendi otomobilini tümüyle yapabilecek seviyeye ulaşamadığını ifade etti. Karamollaoğlu, iktidarın araba motoru bile yapmaktan aciz olduğunu öne sürerek, "Uzaya nasıl gidecekler?" diye sordu.

"Uzaya gönderilecek kişi için daha fazla süre gerekiyor"

Uzaya gönderilecek insanın bedeninin uzay ortamına hazırlanabilmesi için 2 seneden daha fazla bir zaman gerektiğine dikkat çeken Karamollaoğlu, bu işin 100 milyar dolara yakın bir maliyeti olduğunu ve iktidarın bu yüzden mahcup olacağını söyledi. Karamollaoğlu, 2023 senesine gelindiğinde uzaya gitme vaatlerinin zaten unutulacağını iddia etti.

Kılıçdaroğlu: Uzay komedisi!

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu, uzaya çıkma hedefini "uzay komedisi" olarak nitelendirmişti. İktidarın 2023 senesinde Ay'a gidileceğine ilişkin hedefini "masal" olarak değerlendiren Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu, vatandaşların da bazen gülümsemesinin gerekli olduğunu belirterek, iktidarın bu duruma katkı sağladığını ifade etmişti.

Akşener: İnsanlar aç!

İYİ Parti lideri Akşener, Millî Uzay Programı'nda yap-işlet-devret modelinin bulunduğuna dikkat çekerek, Türkiye'nin uzay alanında faaliyet göstermesinin önemli olduğunu ancak uzay teknolojisine ilişkin çalışma yürütülmesi gerektiğini söylemişti. Erdoğan'ın köprülerin inşa edilmesine, Marmaray ile İstanbul Tüneli'nin yapılmasına ilişkin sahip olduğu bakış açısını Millî Uzay Programı'nı tanıtırken de yansıttığını dile getiren Akşener, insanların aç olduğunu ve artık sıkıntılarının tartışılması gerektiğini ifade etmişti. Akşener, uzay konusunda çalışma yapılabileceğini ancak Erdoğan'ın bunu takdim edişini oldukça sıkıntılı gördüğünü belirtmişti.

Ne olmuştu?

Erdoğan, Ay'a 2023 senesinde sert iniş gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini söylemişti. Ay'a 2028 senesinde ise yumuşak iniş gerçekleştirilmesinin amaçlandığını kaydeden Erdoğan, uzaya bir Türk vatandaşının da gönderileceğini ifade etmişti. Erdoğan, bu konuda yetkin olan bir kişinin seçileceğini ve söz konusu kişiye gerekli olan eğitimlerin verileceğini belirtmişti. Uzaya gönderilecek kişi için astronot yerine Türkçe bir isim bulunmasına yönelik çağrıda bulunan Erdoğan'a ilk öneri Bahçeli'den gelmişti. Bahçeli, Cacabey önerisinde bulunmuştu.