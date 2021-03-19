Karamollaoğlu Kılıçdaroğlu'nu çok beğeniyor

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Karar TV'de canlı yayınlanan Gündem Özel programının konuğu idi.

Gündeme dair değerlendirme ve yorumlarda bulunan Temel Karamollaoğlu, Taha Akyol ve Elif Çakır’ın sorularına cevap verdi.

CHP ile SP arasındaki ittifakı değerlendiren Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler sıraladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendinden önce gelen genel başkanlara benzemediğini iddia eden Temel Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplumun bütününe açılma bağlamında çok ciddi hamleleri var. Şimdiye kadar hiçbir CHP liderinin atmadığı adımları attığını görüyoruz. Mesela çıkıp 'başörtü bizim neyimize' ifadesini kullandı. Böyle bir cümleyi CHP'nin genel başkanından işitmek çok değerli. Mesela bir genel başkan yardımcısı kalkıp ezanın Türkçe okunması gerektiğini söyledi, Kemal Bey derhâl partiden ihraç etti. Bir başörtülü kadını Parti Meclisi'ne soktu. Biz bu gibi adımları küçümseyemeyiz. Çünkü bu tür adımlar Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık CHP'yi (Cumhuriyet Halk Partisi) Türkiye partisi hâline getirme çabasının işaretleri olarak değerlendiriyorum. Ben bunları çok önemsiyor, bu tür adımlara çok kıymet veriyorum. Yani artık Sayın Kılıçdaroğlu kendisini ve partisini dar bir çerçeve içine mahkum etmiyor. Bu çok önemlidir."