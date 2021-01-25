Karamollaoğlu: HDP binasındaki Öcalan posterlerini garipsedim!

HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan binasında PKK terör örgütünün elebaşı olan Öcalan'ın posterlerinin yer alması tepki çekmişti.

"Garip geldi"

Konuya ilişkin değerlendirmesi sorulan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, söz konusu binada Öcalan posterlerinin yer almasını garipsediğini söyledi. Karamollaoğlu, geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin yaklaşımı ile bu durumun nasıl bağdaştırılacağını merak ettiğini kaydetti.

DEVA Partisi lideri: Kabul edilemez!

DEVA Partisi lideri Babacan, Türkiye'de siyasetin üstünde bir örgütün gölgesinin bulunmaması gerektiğini belirterek, Esenyurt'taki binada Öcalan posterlerinin bulunmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Ne olmuştu?

HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan binasında büyük bir skandal ortaya çıkmıştı. Söz konusu binada terör örgütü elebaşı Öcalan'a ait posterlerin yer aldığı görülmüştü. Bunun üzerine başsavcılıktan arama kararı alınmış ve binaya yönelik operasyon gerçekleştirilmişti. Arama sırasında PKK terör örgütünün elebaşı olan Öcalan'ın posterleri bulunmuş, ayrıca YPJ yazılı olan bez bir flama ele geçirilmişti. Öte yandan, 1.000 tane afiş ve PKK terör örgütünün propagandasının gerçekleştirildiği kitap ve dergiler bulunmuştu. Arama esnasında 3 tane hard disk, 2 tane DVD, 2 tane laptop ve 2 tane video kaset ele geçirilmişti.

HDP (Halkların Demokratik Partisi) Esenyurt İlçe Başkanı olan Ercan S. ile Dilan K. tahkikat dâhilinde ifade vermişti. Söz konusu isimlere "terör örgütünün propagandasını gerçekleştirdiklerine" ilişkin suçlama yöneltilmişti. Emniyette ifade veren kişiler, daha sonra savcılığın talimatı üzerine salıverilmişti.

Öcalan posterlerinin yer aldığı binada kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilmişti. 4 seneye yakın süredir kaçak elektrik kullanılan binanın elektriği ekipler tarafından kesilmişti.

Soylu: Demokrasi istismar ediliyor!

HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan binasında çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Soylu, demokrasinin istismar edildiğine dikkat çekmişti. Bakan Soylu, AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) kararları ve Venedik kriterleri ile Batı'nın demokrasinin istismarına izin vermediğini ancak Türkiye'den demokrasinin istismarına izin vermesini beklediğini kaydetmişti. Soylu, demokratik olan hiçbir ülkede böyle bir manzaraya asla müsaade edilmeyeceğini belirtmişti.

HDP'den "Kumpas operasyonu" açıklaması

HDP (Halkların Demokratik Partisi) İstanbul İl Örgütü, Esenyurt'ta bulunan binaya yönelik baskını "kumpas operasyonunun yeni versiyonu" olarak değerlendirmişti. Örgüt tarafından yapılan açıklamada, Öcalan posterleri bulunduğu için düzenlenen operasyonların "acizlik" olduğu ileri sürülmüştü. PKK terör örgütü elebaşı Öcalan'ın Kürt meselesinde çözümün adresi olduğu ifade edilen açıklamada, Öcalan'ın devlet tarafından muhatap olarak görüldüğü ve dolayısıyla bu gerçeğin de doğrulandığı kaydedilmişti. Açıklamada, binaya yönelik baskın kınanmış ve arama talimatı veren savcı ile bu talimatı yerine getiren polis ekiplerine ilişkin hukuki yollara başvurulacağı ifade edilmişti.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021, 15:51