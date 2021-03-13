Karahan Çantay'ın Cenazesi Türkiye'ye Getirildi Mi?

Çok uzun zaman önce Türkiye'den yurt dışına taşınma kararı alan eski model Karahan Çantay, geçtiğimiz haftalarda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Çantay, Tayland'da motosiklet ile giderken başka bir arabaya çapması sonucunda hayatını kaybetti. Ölümünden sonra, birçok iddia ortaya çıkarken Çantay'ın ailesi bu söylentilere oldukça tepkili. Çantay'ı kimsesizler mezarına gömüldü ile ilgili çıkan ortaya atılan haberler , eski model Karahan Çantay'ın kız kardeşi tarafından yalanlandı. Kız kardeş, abisinin cenazesini Türkiye getirilmesi için işlemlerin başlattıklarını ifade etmişti.

1995 yılında Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, yapmış olduğu son röportajda, ‘’Türkiye'den kendi isteğimle yurt dışına gittim. Çok sıkıldım. çok yıprandım’’ ifadelerini kullandı. Erkek güzeli Çantay, Amerika ve Uzakdoğu ülkelerinde bir süre yaşadığını ve yurtdışında geçimini sağlamak için taksi şoförlüğü yaptığını da anlattı. Ayrıca, Tayland'da matematik öğretmenliği yaptığı ve evi olmadığı için bir yurtta kaldığını, ulaşımını ise otosiklet ile sağladığı öğrenildi. Çantay, yurda dönerken kullanmış motosiklet ile kamyona çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Karahan Çantay'ın cenaze işlemlerinin tamamlanmasının ardından, cenazeye Türk Hava Yolları'nın Bangok- İstanbul seferini yapan tk69 sefer sayılı uçak 13 Mart günü sabaha karşı saat 05.30’da İstanbul Havalimanına ulaştı.

Eski model Karahan Çantay, kız kardeşinin söylediği üzere, Türkiye'de gömülecek. Çantay ailesi cenazenin Ankara'da defnedilmesini istedi. Havalimanındaki tamamlanan işlemlerinin ardından daha sonra otopsi işlemleri yapılmak üzere cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından 1995 yılında Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay’ın cenazesi defnedilmek üzere Ankara'ya götürecek. Çantay’ın cenazesi Ankara Karşıyaka mezarlığında toprağa verilecek, ayrıca Çantay'ı çok seven Tayland'lı arkadaşlara cenaze Türkiye’ye dönmeden önce Karahan Çantay için kendi gelenek ve göreneklerine uygun kutsama töreni yapmak istedikleri öğrenildi. Çantay bütün işlemlerin ardından defnedilecek.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 17:24