Karahan Çantay'ın Cenazesi Türkiye'ye Getirildi Mi?

1995 yılında, ilk erkek güzeli Karahan Çantay geçtiğimiz hafta talihsiz bir kazada hayatını kaybetti. Model uzun bir süre önce Türkiye'den ayrıldığı ve farklı ülkelerde hayatını sürdürdüğü öğrenildi.

Karahan Çantay'ın Cenazesi Türkiye'ye Getirildi Mi?

Çok uzun zaman önce Türkiye'den yurt dışına taşınma kararı alan eski model Karahan Çantay,  geçtiğimiz haftalarda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.  Çantay,  Tayland'da motosiklet ile giderken başka bir arabaya çapması sonucunda hayatını kaybetti. Ölümünden sonra,  birçok iddia ortaya çıkarken Çantay'ın  ailesi bu söylentilere  oldukça tepkili.  Çantay'ı kimsesizler  mezarına gömüldü ile ilgili çıkan ortaya atılan haberler , eski model Karahan Çantay'ın kız kardeşi tarafından yalanlandı. Kız kardeş,  abisinin cenazesini Türkiye getirilmesi için işlemlerin başlattıklarını ifade etmişti.

1995 yılında Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, yapmış olduğu son röportajda, ‘’Türkiye'den kendi isteğimle yurt dışına gittim. Çok sıkıldım. çok yıprandım’’  ifadelerini kullandı.  Erkek güzeli Çantay,  Amerika ve Uzakdoğu ülkelerinde bir süre yaşadığını ve yurtdışında geçimini sağlamak için taksi şoförlüğü yaptığını da anlattı.   Ayrıca,  Tayland'da matematik öğretmenliği yaptığı ve  evi olmadığı için bir yurtta kaldığını, ulaşımını ise otosiklet ile sağladığı öğrenildi.  Çantay,   yurda dönerken  kullanmış  motosiklet ile kamyona çarpması  sonucu  olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Karahan Çantay'ın cenaze işlemlerinin tamamlanmasının ardından, cenazeye  Türk Hava Yolları'nın Bangok- İstanbul seferini yapan tk69 sefer sayılı uçak 13 Mart  günü sabaha  karşı  saat 05.30’da  İstanbul Havalimanına ulaştı.

 Eski model Karahan Çantay,  kız kardeşinin söylediği üzere,  Türkiye'de gömülecek.  Çantay ailesi  cenazenin Ankara'da defnedilmesini  istedi.  Havalimanındaki tamamlanan işlemlerinin ardından daha sonra otopsi işlemleri yapılmak üzere cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.  Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından 1995 yılında Türkiye'nin ilk erkek güzeli  seçilen Karahan Çantay’ın  cenazesi  defnedilmek üzere Ankara'ya götürecek. Çantay’ın cenazesi Ankara Karşıyaka mezarlığında toprağa verilecek,  ayrıca Çantay'ı çok seven  Tayland'lı  arkadaşlara cenaze Türkiye’ye dönmeden önce Karahan Çantay için kendi gelenek ve göreneklerine uygun kutsama töreni  yapmak istedikleri öğrenildi. Çantay bütün işlemlerin ardından defnedilecek.

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