Karadeniz’de 15 Yayla İmara Açıldı… Hangi Yaylaların Statüsü Kalktı?

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında, “Ekli listede adları belirtilen alanların ‘yayla alanı’ olarak ilan edilmelerine ilişkin aynı listede tarih ve sayıları yazılı Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan hükümlerin yürürlükten kaldırılmasına, 6831 sayılı Orman Kanununun 17’nci maddesi gereği karar verilmiştir.” ifadeleri yer aldı. Belirtilen 17. madde, ilgili bölgelerin imara açılabilmesinin önünü açıyor.

İşte Cumhurbaşkanlığı kararı

Hangi yaylaların yayla statüsü kalktı?

2013 yılında yayla statüsüne alınan aşağıdaki yaylalar, bu kararla birlikte artık yayla değil. Amasya, Bolu ve Trabzon’da yer alan bölgeler şu şekilde: