Karadeniz İçin Mutant Virüs Uyarısı Geldi: Çift Maske Takın!

Sağlık Bakanlığı’nın düzenli olarak yayınladığı il bazında koronavirüs durumu tablosunda en çok vakanın görüldüğü şehirler Karadeniz’de yer alan şehirler oldu. KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, konuyla ilgili uyarıda bulunarak, mutasyona uğramış virüsle birlikte bulaşma seviyesini artık 1,5 katına çıktığını ifade etti.

Üç çeşit mutant virüs var

Bulaş oranı 1,5 misli arttı, mesafeyi artırın

Türkiye’de şu anda üç farklı mutant virüs olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aydın, “Ülkemizde artık 3 mutasyon da var. Mutasyonlu virüs çalışılabilen kitler de çalışma merkezlerinde ve bizde de var. Maalesef şu ana kadar çalıştığımız İngiliz mutasyonu idi. Ama bu günden itibaren Brezilya ve Güney Afrika mutasyonu da çalışabilir kitlerimiz geliyor. Dolayısıyla bundan sonra mutasyonluların da nereden köken aldığını görebileceğiz. Bu şehirde de mutasyonlu sayısının belli bir sayıya ulaştığını biliyoruz. Mutasyonun da etkili olabileceğini söyleyebiliriz. Ancak bütün pozitif vakalarda çalışmadığımız için tek parametrenin o olacağını söylemek şimdiden doğru olmaz. Bütün pozitiflerimizle çalışıp mutasyonun hangi oranda olduğunu görmek gerekiyor ki doğru sonuçlara ulaşabilelim.” dedi.

Mutant virüsün yeni bir dalga riskini de ortaya koyduğunu belirten Aydın, “Bulaşın 1.5 misli arttığı ispatlanmış durumda. O nedenle maske mesafe ve hijyen kurallarını daha da arttırmamız gerekiyor. Bir arada bulunmayı eskiden 15 dakika diye ifade ederken şimdi 10 dakikaya, maskenin standart bir maske olması çok önemli olmuyorsa çift maske kullanılmalı. Mesafede de 1 buçuk metreden 2 metreye çıkartılması önemli. Mutasyonların Karadeniz’e ulaşması ve yayılması sonucu riskin giderek büyüyeceğini, arzu etmediğimiz, bir daha yaşamak istemediğimiz Kasım ayını bir daha yaşatma ihtimali var. Bunu da yeni bir pik veya dalga olarak isimlendirmek mümkün” dedi.