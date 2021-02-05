Karadeniz Fıkrası Gibi Olay! Trabzon’da Cenazeler Karıştı

Bugün adeta Karadeniz fıkralarını aratmayacak bir olay meydana geldi… Trabzon ilimizde iki kişinin cenazesi birbiriyle karıştı! Adeta filmlerden çıkan gelen bu olayın ise ayrıntıları oldukça ilginç! Bakın ne olmuş.

Cenazelerden biri Mustafa Özdemir’e aitti. Kendisi Almanya’da hayatını kaybetmiş ve buraya defnedilmek üzere getirilmişi. Diğer cenaze ise Mehmet Zeki Yıldırım’a aitti. Mehmet Zeki Yıldırım ile Mustafa Özdemir’in cenazeleri karışında mezarlar yeniden kazıldı! İşte o ilginç olay ve ayrıntılar haberimizde.

Mustafa Özdemir, Almanya’da korona virüse yakalanmış ve bir hafta boyunca tedavi görmüştü. Tedavisi yanıt vermeyen Özdemir hastanede hayatını kaybetmişti. Cenazesi ise memleketi Trabzon’a getirilmek üzere yola çıktı.

Mehmet Zeki Yıldırım da yine Almanya’da hayatını kaybetmişti. Zeki Yıldırım’ında cenazesi Elazığ’a memleketine defnedilmek üzere yola çıkmıştı. İki vatandaşında cenazeye dair işlemler yapıldıktan sonra yola çıktı.

Önce Mustafa Özdemir’in yakınları Trabzon Hava alanında cenazeyi teslim aldı. Hasta korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybettiği için salgın tedbirlerine uyularak memleketi Akçaabat ilçesinin Akçaaköy Mahallesinde defnedildi.

Öte yandan Mehmet Zeki Yıldırım’ın yakınları da bu sefer kente gelen cenazeyi doğrulamak adına morga gitti. İşte burada da gerçekler ortaya çıktı. Cenazenin Mehmet Zeki Yıldırım’a ait olmadığı yakınları tarafından onaylandı. İşlemler başlatıldıktan sonra da gerçek ortaya çıktı! Cenazeler karışmıştı…

Mehmet Zeki Yıldırım’ın cenazesi çoktan Trabzon ilimizde defnedilmişti öte yandan Mustafa Özdemir’in cenazesi ise Elazığ’a gelmişti. Öte yandan teşhis için morga giden Mehmet Zeki Yıldırım’ın yakınları karantinaya da alındı. Çünkü Yıldırım, korona virüsten dolayı hayatını kaybetmişti.

MEZARLAR KAZILDI

Yapılan hata sonucunda ise Akçaabat ilçesinde yer alan mezar kazıldı ve Mehmet Zeki Yıldırım’ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Elazığ’a gönderildi. Mustafa Özdemir’de defnedilmek üzere Trabzon’a memleketine gönderildi.

Akıllara durgunluk veren bu olayda ise cenazelerden birinin Covid-19 nedeniyle vefat etmesi daha da büyük bir sorun oldu. Umarım korona virüs nedeniyle hiçbir vatandaşımız can kaybına uğramaz.