Kar yeniden kapıya dayandı! 12 Şubat hava durumu

Meteoroloji'nin 12 Şubat Cuma günü için hazırladığı hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin batı kesimleri, iç kesimleri ve kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu ve yerel olacak şekilde çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeybatı kesimleri, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimleri ve kuzey kesimleri, Batı Akdeniz, İç Ege ve Marmara Bölgesi'nin doğu kesimleri ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Bingöl, Muş, Erzurum, Muğla ve Çanakkale'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Diğer kesimlerde de az bulutlu bir havanın etkili olacağı öngörülüyor.

Kar yağışı için uyarı!

Genel olarak yağmur ve sağanak yağış şeklinde etkisini göstermesi beklenen yağışların Muğla, Çanakkale ve Antalya çevrelerinde yerel olacak şekilde gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeybatı kesimleri, Batı Karadeniz'in içleri ve Marmara Bölgesi'nin doğu kesimleri ile kuzey kesimlerinde kar yağışı ve karla karışık yağmurun etkili olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıkları azalıyor

Türkiye'nin kuzeybatısında hava sıcaklıklarının ciddi seviyede azalması bekleniyor. Diğer kesimlerde hava sıcaklığı bakımından ciddi bir farklılık yaşanmayacağı öngörülüyor.

Fırtına için uyarı!

Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop, Kastamonu ve Ankara çevrelerinde rüzgârın güneyden ve güneybatıdan eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nin kıyılarında rüzgârın kuzeyden kuvvetli ve yerel olarak fırtına biçiminde eseceği öngörülüyor. Bu nedenle daha önce de yaşanan çatı uçmalarına karşı dikkatli olunması önemli.

Çığ için uyarı!

Hava sıcaklıklarının normale göre 6-12 derece fazla olması beklendiği için Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin belirli kesimlerinde kar erimesinin gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu yüzden çığ riski bulunuyor.

İstanbul hava durumu

Çok bulutlu ve parçalı geçmesi beklenen İstanbul'da yağmur ve karla karışık yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği öngörülen İstanbul'da beklenen en yüksek sıcaklık 4 derece.

İzmir hava durumu

Çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilen İzmir'de beklenen en yüksek sıcaklık 15 derece.

Antalya hava durumu

Çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği öngörülen Antalya'da sağanak yağış ve yerel olacak şekilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Antalya'da beklenen en yüksek sıcaklık 17 derece.

Ankara hava durumu

Çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilen Ankara'nın yağmurlu ve yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmurlu geçeceği öngörülüyor. Ankara'da beklenen en yüksek sıcaklık 11 derece.

Zonguldak hava durumu

Çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği öngörülen Zonguldak'ta yağmurun etkili olacağı da tahmin ediliyor. Zonguldak'ta beklenen en yüksek sıcaklık 10 derece.

Trabzon hava durumu

Az bulutlu ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Trabzon'un aralıklı olarak çok bulutlu ve akşam vakitleri itibarıyla yağmurlu geçeceği öngörülüyor. Trabzon’da beklenen en yüksek sıcaklık 22 derece.

Erzurum hava durumu

Az bulutlu ve aralıklı olarak parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilen Erzurum'da gece vakitleri itibarıyla kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor. Erzurum'da beklenen en yüksek sıcaklık 9 derece.

Diyarbakır hava durumu

Az bulutlu geçeceği öngörülen Diyarbakır'ın aralıklı olarak parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Diyarbakır'da beklenen en yüksek sıcaklık 16 derece.