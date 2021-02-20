Kar yağışları etkisini gösterdi! Baraj doluluk oranları belli oldu

İstanbul'da yaz ve sonbahar aylarının kurak geçmesi üzerine barajlar alarm vermişti. Suların çekildiği barajlarda eski yerleşim birimlerine ait kalıntıların ortaya çıktığı bile görülmüştü. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, suyun tasarruflu kullanılması için çağrıda bulunmuştu. İstanbul'da fazla su tüketiminin önüne geçilebilmesi için vatandaşlara musluk aparatı dağıtılmıştı. İstanbul'da son dönemde etkisini gösteren kar yağışı barajlara iyi geldi. İstanbul'da barajların doluluk oranı 20 Şubat Cumartesi günü itibarıyla yüzde 50,03'e yükseldi.

Barajlara göre doluluk oranları

20 Şubat Cumartesi günü itibarıyla Ömerli Barajı'nın doluluk oranı yüzde 58,59 oldu. Pabuçdere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 34,77 olarak kayıtlara geçti. Sazlıdere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 25,96 oldu. Büyükçekmece Barajı'nın doluluk oranı yüzde 52,85'e yükseldi. Alibey Barajı'nın doluluk oranı yüzde 56,01 oldu. Terkos Barajı'nın doluluk oranı yüzde 47,49 olarak kayıtlara geçti. Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 60,29 oldu. Elmalı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 56,04'e yükseldi. Darlık Barajı'nın doluluk oranı yüzde 55,65 oldu. Istrancalar Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 43,05 olarak kayıtlara geçti.

Son 10 günlük doluluk oranları

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı 11 Şubat 2021 tarihinde yüzde 45,09 iken, 12 Şubat 2021 tarihinde yüzde 45,48, 13 Şubat 2021 tarihinde yüzde 46,11, 14 Şubat 2021 tarihinde yüzde 46,44 oldu. İstanbul'da bulunan barajların doluk oranı 15 Şubat 2021 tarihinde yüzde 47,20 iken, 16 Şubat 2021 tarihinde yüzde 47,82, 17 Şubat 2021 tarihinde yüzde 48,28, 18 Şubat 2021 tarihinde yüzde 48,67, 19 Şubat 2021 tarihinde yüzde 49,16 ve son olarak 20 Şubat 2020 tarihinde yüzde 50,03 oldu.

Geçmiş senelere göre baraj doluluk oranları

İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı 20 Şubat 2012 tarihinde yüzde 84,89 iken, 20 Şubat 2013 tarihinde yüzde 82,66, 20 Şubat 2014 tarihinde yüzde 30,34, 20 Şubat 2015 tarihinde yüzde 93,39, 20 Şubat 2016 tarihinde yüzde 86,69, 20 Şubat 2017 tarihinde yüzde 85,84, 20 Şubat 2018 tarihinde yüzde 76,68, 20 Şubat 2019 tarihinde yüzde 91,54, 20 Şubat 2020 tarihinde yüzde 62,06, 20 Şubat 2021 tarihinde yüzde 50,03 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da barajların bulunduğu bölgelere kar birikintilerinin döküldüğü fark edilmişti. Bu şekilde barajların doluluk oranlarına katkı sağlanması hedeflenmişti.

İstanbul hava durumu

20 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu. Beklenen en yüksek sıcaklık 7 derece.

21 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu. Beklenen en yüksek sıcaklık 9 derece.

22 Şubat Pazartesi: Az bulutlu. Beklenen en yüksek sıcaklık 11 derece.

23 Şubat Salı: Az bulutlu. Beklenen en yüksek sıcaklık 12 derece.

24 Şubat Çarşamba: Parçalı bulutlu. Beklenen en yüksek sıcaklık 14 derece.