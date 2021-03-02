Kar ve sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanlarının son değerlendirme ve tahminlerine göre; Marmara'nın doğusu ve güneyi, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Ege, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Eskişehir, Ankara'nın batısı ve kuzeyi, Konya'nın batısı ve güneyi, Karaman, Adana, Samsun, Siirt, Ağrı, Mersin, Kilis ve Gaziantep çevreleri yağışlı geçecek, diğer yerler parçalı bulutlu olacak.

Yağışlar sağanak ve yağmur; doğu ve güney Marmara'nın yüksek kesimleri, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri, Konya'nın batısı ve güneyi ile Karaman'da kar ve karla karışık yağmur biçiminde olacağı belirtiliyor. Gece vakitlerinde İç Ege, Marmara, Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri puslu ve yer yer sisli olacak, ayrıca doğu ve iç kesimlerde don ve buzlanma olacak.

Sıcaklıklar

Sıcaklıklar Türkiye'nin iç kesimlerinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında, güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri dolaylarında seyretmesi öngörülüyor.

Çığ riski

Doğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan bölümlerde çığ riski bulunuyor.

MARMARA

EDİRNE: 9°C

Parçalı bulutlu ve çok bulutlu.

İSTANBUL: 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu,

KIRKLARELİ: 8°C

Parçalı bulutlu, çok bulutlu.

KOCAELİ: 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

EGE

A.KARAHİSAR: 4°C

Parçalı bulutlu, çok bulutlu. Öğle itibarıyla hafif kar yağışlı.

DENİZLİ: 12°C

Parçalı bulutlu, çok bulutlu. Öğle sonrası hafif yağmurlu.

İZMİR: 12°C

Parçalı bulutlu, zaman zaman çok bulutlu.

MANİSA: 12°C

Parçalı bulutlu, çok bulutlu. Doğusu yağmurlu. Yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu.

AKDENİZ

ADANA: 20°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu. Gece sağanak yağışlı.

ANTALYA: 17°C

Parçalı bulutlu, çok bulutlu. Öğle sonrası aralıklı sağanak yağışlı.

HATAY: 17°C

Parçalı bulutlu, çok bulutlu.

ISPARTA: 8°CParçalı bulutlu, çok bulutlu. Öğle sonrası kar yağışlı ve karla karışık yağmurlu.

İÇ ANADOLU

ANKARA: 8°C

Parçalı bulutlu, çok bulutlu. Batı ve kuzeyi kar yağışlı.

ÇANKIRI: 7°C

Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu.

ESKİŞEHİR: 5°C

Çok bulutlu, kar yağışlı.

NEVŞEHİR: 5°C

Parçalı bulutlu.

BATI KARADENİZ

BOLU: 6°C

Çok bulutlu, kar yağışlı.

DÜZCE: 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu. Yüksek kesimleri kar yağışlı ve karla karışık yağmurlu.

KASTAMONU: 6°C

Parçalı bulutlu, çok bulutlu. Kıyı kesimler yağmurlu.

ZONGULDAK: 8°C

Parçalı bulutlu, çok bulutlu. Aralıklı yağmurlu.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA: 10°C

Parçalı bulutlu, çok bulutlu.

RİZE: 9°C

Parçalı bulutlu, çok bulutlu.

SAMSUN: 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

TRABZON: 9°C

Parçalı bulutlu, çok bulutlu.

DOĞU ANADOLU

ELAZIĞ: 9°C

Parçalı bulutlu.

ERZURUM: 1°C

Parçalı bulutlu.

KARS: 2°C

Parçalı bulutlu.

VAN: 5°C

Çok bulutlu. Akşam sonrası kar yağışlı.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR: 13°C

Parçalı bulutlu, çok bulutlu.

GAZİANTEP: 14°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu. Gece vakitleri hafif yağmurlu.

SİİRT: 12°C

Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu.

ŞANLIURFA: 16°C

Parçalı bulutlu.