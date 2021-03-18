Kar ve sağanak uyarısı yapılan illerimiz!

Meteoroloji'nin 18 Mart Perşembe günü için hazırladığı hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinin çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi ile Antalya'nın doğusu, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Çankırı, Eskişehir, Ankara ve Isparta'nın yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Kar ve karla karışık yağmur uyarısı

Genel olarak sağanak ve yağmur şeklinde etkili olacağı tahmin edilen yağışların, Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu ve kuzeyi, Doğu Karadeniz ile Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeybatısı ve İç Ege'de kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Yağmur ve sağanak uyarısı

Bartın ve Zonguldak'ta sabah vakitlerinde şiddetli yağmurun etkili olacağı öngörülüyor. Kahramanmaraş'ın güneyi ile Osmaniye'de öğle vakitlerinin ardından şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı

Türkiye'nin doğusunda hava sıcaklığının 3-5 derece azalması bekleniyor.

Rüzgâr

Türkiye'de rüzgârın genel olarak güneyden ve güneybatıdan hafif ve bazen orta şiddette eseceği öngörülüyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu ile Doğu Akdeniz'de rüzgârın şiddetli ve yerel olarak fırtına biçiminde eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul hava durumu

İstanbul'un çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve öğle vakitlerinde yağmurlu geçeceği tahmin edilen İstanbul'da beklenen en yüksek sıcaklık 10 derece.

Ankara hava durumu

Ankara'nın parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah vakitlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği öngörülen Ankara'nın öğle vakitlerinde ise yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Ankara'da beklenen en yüksek sıcaklık 9 derece.

İzmir hava durumu

İzmir'in çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Aralıklı olarak sağanak ve yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilen İzmir'de beklenen en yüksek sıcaklık 14 derece.



Antalya hava durumu

Antalya'nın parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah vakitlerinde doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen Antalya'da en yüksek sıcaklığın 16 derece olacağı tahmin ediliyor.

Zonguldak hava durumu

Zonguldak'ın çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Akşam vakitlerine kadar aralıklı olarak yağmur ve sağanak beklenen Zonguldak'ta en yüksek sıcaklığın 7 derece olacağı öngörülüyor.

Trabzon hava durumu

Trabzon'un çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Aralıklı olarak yağmur beklenen Trabzon'da en yüksek sıcaklığın 11 derece olacağı tahmin ediliyor.

Erzurum hava durumu

Erzurum'un çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve öğle vakitlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin edilen Erzurum'da beklenen en yüksek sıcaklık 2 derece.

Diyarbakır hava durumu

Diyarbakır'ın çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve öğle vakitlerinde yağmur ve sağanak beklenen Diyarbakır'da en yüksek sıcaklığın 13 derece olacağı öngörülüyor.

