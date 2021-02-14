Kar Tatili 15 Şubat İstanbul, Ankara Yarın Okullar Tatil Mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporları doğru çıktı. Cuma günü itibariyle yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası kar yağışına neden oldu. Marmara Bölgesi'nde kar kalınlığı 5 cm ile 15 cm arasında değişiklik göstermektedir. Yoğun kar yağışının Çarşamba günü İstanbul'da son bulacağı belirtildi. Kar kalındığının giderek yükselmesi ve yağışların devam etmesi nedeniyle Türkiye'nin bazı bölgelerinde kart tatili ilan edildi. Kar tatili ilan eden ilk şehir Zonguldak oldu. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre okullara 1 günlük süreyle kar tatili ilan edildi. Buna ek olarak hamile ve engelli çalışanlar için kar tatili verildi. Öğrenciler merakla yarın okul var mı sorusunun cevabını araştırıyor.

KAR TATİLİ

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre; “Meteoroloji verilerine göre 14.02.2021 tarihinden itibaren ilimiz genelinde yoğun kar yağışı öngörüldüğünden buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamlar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı; 15 Şubat 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlaması kararlaştırılan İl Geneli Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel anaokullarının, özel eğitim anaokulunun, ilkokulların, ortaokulların yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerinin 1 (bir) gün süre ile ertelenmesine ve okullarımızda da uzaktan eğitime devam edilmesine; Rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların yüz yüze eğitimlerine 1(bir) gün ara verilmesine ” bu süre zarfında Zonguldak merkez ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

25 Ocak tarihinde başlayan yarıyıl tatili 15 Şubat Pazartesi günü son bulacak. Türkiye genelinde öğrenciler yüz yüze eğitime başlama heyecanı yaşarken kar tatili şokuyla karşılaştılar. Kar yağışının şiddetini arttırması nedeniyle Türkiye genelinde okullarda kar tatili bekleniyor. Son dakika kar tatili haberlerine göre şuan sadece Zonguldak Valiliği tarafından kar tatili ilan edilmiş durumda. Çarşamba gününe kadar devam edecek kar yağışları nedeniyle 15 Şubat Pazartesi, 16 Şubat Salı günleri Türkiye'nin çeşitli illerinde de kar tatili ilan edilmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliği ve Ankara Valiliği tarafından paylaşılan son duyurulara göre 15 Şubat Pazartesi günü itibariyle Kur'an kurslarında yüz yüze eğitim dönemi başlayacak. Kurslara katılım gösteren öğrenci, eğitmen ve kursiyerler sokağa çıkma yasaklarından muaf olacaklardır.

15 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?

Binlerce öğrenci yarın itibariyle okullarında yüz yüze eğitime başlayacaklar. Neredeyse bir yıldır sınıflarından uzakta olan öğrenciler yüz yüze eğitim heyecanı yaşarken kar tatili engeline takıldılar. Yarın itibariyle Türkiye genelinde bir çok okulda kar tatili ilan edilmesi planlanıyor. Bugün itibariyle kar yağışının etkisini arttırması yarın hayat şartlarını daha da olumsuz kılacak. Kar kalındığının 25 cm'e yaklaşmasıyla birlikte ulaşım şartlarının imkansız hale gelmesi eğitime katılımı düşürecek. Zongultak Valiliği kar tatili açıklamasından sonra İstanbul Valiliği ve Ankara Valiliği'nden de kar tatili açıklaması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021, 15:40