Kar kalınlıkları belli oldu! AKOM "30 santimetreye ulaştı" dedi

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Daha önce yapılan uyarılarda, İstanbul'da kar kalınlığının söz konusu yağış neticesinde 30 santimetreye ulaşabileceği ifade edilmişti. AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) tarafından yapılan açıklamaya göre, Sarıyer, Kadıköy ve Üsküdar'da kar kalınlığı 10-20 santimetre oldu. Ümraniye, Eyüp, Sultanbeyli ve Başakşehir'de kar kalınlığı 15-25 santimetre olarak kayıtlara geçti. Karlıtepe, Beykoz, Silivri Binkılıç, Arnavutköy Hadımköy, Çamlıca, Tuzla Akfırat ve Zekeriyaköy'de kar kalınlığının 30-50 santimetreye yükseldiği ifade edildi.

17 Şubat Çarşamba gününe kadar sürecek

İstanbul'da karlı ve soğuk havanın aralıklı olarak 17 Şubat Çarşamba gününe kadar süreceği belirtildi. Daha sonra da karlı ve soğuk havanın Marmara Bölgesi'nden ayrılacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 18 Şubat Perşembe günü itibarıyla mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor. AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) tarafından yapılan açıklamada, 18 Şubat Perşembe günü İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde veya normal koşullara göre 4-8 derece düşük olacağı belirtildi.

"106 araç hasara uğradı"

Açıklamada, 27 birimin AKOM'dan (Afet Koordinasyon Merkezi) yaşanan gelişmeleri izlediği kaydedilerek, kuvvetli rüzgâr sebebiyle şimdiye dek İstanbul'da 218 ağacın ve direğin devrildiği ifade edildi. 7 çatı çökme olayının meydana geldiği aktarılan açıklamada, bu nedenle 106 aracın hasara uğradığı belirtildi.

"1.351 iş makinesi görevde"

Açıklamada, İBB'nin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) günlük yaşamın sürdürülebilmesi amacıyla gerekli bütün tedbirleri aldığına dikkat çekilerek, kış koşullarıyla mücadele kapsamında belediyenin 2021 senesinde 1.351 iş makinesiyle görev yürüttüğü ifade edildi. 7.031 personelin de görev başında olduğu kaydedilen açıklamada, 4.023 kilometrelik sorumlu yol ağında tuzlama ve kar küreme ekipleri tarafından 434 müdahale bölgesinde gerekli faaliyetlerin yürütüldüğü belirtildi.

"60 farklı noktada BEUS var"

Açıklamada, 60 farklı noktada Buzlanma Erken Uyarı Sistemi kurulduğu ifade edilerek, söz konusu sistemden gelen bildirimlere göre ekipler tarafından faaliyet gösterildiği bildirildi. Araç takip sistemi vasıtasıyla ekiplerin yönlendirildiği ve takip edildiği kaydedilen açıklamada, İstanbul'un riskli noktalarına kutu tuzların yerleştirildiği ifade edildi.

"5.252 ton tuz döküldü"

Açıklamada, meydanlar, otobüs durakları ve üstgeçitlerde meydana gelen buzlanmalara ve kar birikmelerine gereken müdahalenin yapıldığı belirtilerek, yol bakım ekibi tarafından şimdiye dek 5.252 ton tuz döküldüğü ifade edildi. Açıklamada, şimdiye dek 7 ton da solüsyonun döküldüğü kaydedildi.

İstanbul hava durumu

16 Şubat Salı: Kar yağışlı. En yüksek 1 derece, en düşük -1 derece.

17 Şubat Çarşamba: Kar yağışlı. En yüksek 3 derece, en düşük -1 derece.

18 Şubat Perşembe: Hafif yağmurlu. En yüksek 5 derece, en düşük -3 derece.

19 Şubat Cuma: Karla karışık yağmurlu. En yüksek 5 derece, en düşük 1 derece.

20 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu. En yüksek 6 derece, en düşük -1 derece.