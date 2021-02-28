Kar geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uzmanlarının son değerlendirme ve tahminlerine göre; Türkiye'nin iç ve kuzey kesimleri parçalı bulutlu ve çok bulutlu, Karadeniz Bölgesi geneli, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Marmara'nın doğusu ve Çankırı, Kayseri, Sivas, Yozgat, Muş, Bitlis ve Bingöl çevreleri yağışlı, diğer yerler az bulutlu geçecek.

Yağışlar

Yağışlar genel olarak yağmur, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun ağırlıklı olarak yağış alan yerleri ve Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ile kar biçiminde olması öngörülüyor. Sabah ve gece vakitlerinde doğu ve iç kesimlerde don ve buzlanma ile beraber sis ve pus hadiseleri olacağı belirtiliyor.

Çığ riski

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan kesimlerinde çığ oluşma riski bulunuyor.

Hava sıcaklıkları

Kuzeybatı kesimlerde hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece civarlarında hissedilir derecede azalması, diğer yerlerde ciddi değişikliklerin olmaması bekleniyor.

Rüzgâr

Genellikle rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif esecek, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ege kıyıları ile Marmara'nın batısında saatte 30 ila 50 Kilometre hızla kuvvetlice esmesi öngörülüyor.

MARMARA BÖLGESİ

Edirne: Parçalı çok bulutlu. 12°C

İstanbul: Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu. Akşama kadar aralıklı yağmurlu. 9°C

Kırklareli: Parçalı bulutlu ve çok bulutlu. 10°C

Kocaeli: Parçalı bulutlu ve zamanla çok bulutlu. Akşama kadar aralıklı yağmurlu. 8°C

EGE BÖLGESİ

Afyonkarahisar: Parçalı bulutlu ve az bulutlu. 8°C

Denizli: Parçalı bulutlu ve az bulutlu. 17°C

İzmir: Parçalı bulutlu ve az bulutlu. 16°C

Manisa: Parçalı bulutlu ve az bulutlu. 14°C

AKDENİZ BÖLGESİ

Adana: Az bulutlu ve açık. Zamanla parçalı bulutlu. 22°C

Antalya: Az bulutlu ve açık. Zamanla parçalı bulutlu. 21°C

Hatay: Az bulutlu ve açık. Zamanla parçalı bulutlu. 20°C

Isparta: Az bulutlu ve açık. Zamanla parçalı bulutlu. 14°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Ankara: Parçalı bulutlu ve az bulutlu. 9°C

Çankırı: Parçalı bulutlu ve çok bulutlu. Sabah hafif karla karışık yağmur ile kar yağışlı. 10°C

Eskişehir: Parçalı bulutlu ve çok bulutlu. 6°C

Konya: Parçalı bulutlu ve az bulutlu. 14°C

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Bolu: Parçalı bulutlu ve çok bulutlu. Aralıklı karla karışık yağmur ile kar yağışlı. 4°C

Düzce: Parçalı bulutlu ve çok bulutlu. Aralıklı yağmurlu. 7°C

Kastamonu: Parçalı bulutlu ve çok bulutlu. Kıyı kesimler yağmurlu, iç kesimler aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı. 5°C

Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı yağmurlu. 7°C

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Trabzon: Parçalı bulutlu ve çok bulutlu. Öğle sonrası aralıklı yağmurlu. 13°C

Amasya: Parçalı bulutlu ve çok bulutlu. Öğle sonrası yağmurlu, akşam sonrası karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı. 13°C

Rize: Parçalı bulutlu ve çok bulutlu, Öğle sonrası aralıklı yağmurlu. 12°C

Samsun: Parçalı bulutlu ve çok bulutlu, Öğle sonrası aralıklı yağmurlu. 10°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Erzincan: Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu, gece sonrası kar yağışlı. 10°C

Erzurum: Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu, gece sonrası kar yağışlı. 2°C

Kars: Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu, gece sonrası kar yağışlı. 4°C

Van: Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu, gece sonrası kuzey kesimleri kar yağışlı. 5°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Diyarbakır: Parçalı bulutlu ve az bulutlu. 16°C

Gaziantep: Parçalı bulutlu ve az bulutlu. 17°C

Siirt: Parçalı bulutlu ve az bulutlu. 15°C

Şanlıurfa: Parçalı bulutlu ve az bulutlu. 20°C