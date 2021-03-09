Kapıkule Gümrük Kapısı’nda 43 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi! Operasyon Başarıyla Sonuçlandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, düzenlenen uyuşturucu operasyonunu başarı ile sonuçlandırdı. Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yapılan iki operasyon sırasında 43 kilo uyuşturucu maddenin ele geçirildiği öğrenildi. Ekipler tarafından Kapıkule Gümrük Kapısı’nda düzenlenen uyuşturucu madde operasyonu başarı ile gerçekleştirildi.

Bakanlık Yazılı Açıklama Yaptı! Uyuşturucu Madde İçeren Paketlere El Konuldu

Bakanlık yazılı bir açılama yaptı ve şüpheli paketler bulunduğunu belirtti. Yazılı açıklamada, Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen ve Türkiye’ye giriş yapmakta olan bir tırın malzeme dolabı şüpheli olarak değerlendirildi. Gümrük Kapısı’na gelen tırın malzeme dolabında uyuşturucu madde bulunduğu şüphesi ile yapılan operasyon başarı ile tamamlandı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, şüphelenilen paketlerin tır içerisinde bulunduğu açıklandı.

Türkiye’ye Giriş Yapmakta Olan Tırda 35 Paket Uyuşturucu Bulundu

Ekipler tarafından yerinden çıkarılan paketler içerisinde kristal görünüme sahip maddeden alınan numuneye test yapıldı. Yapılan test sonucunda ecstasy belirlenmiş oldu. Toplamda 35 paket uyuşturucu madde ele geçirildi. 40 kilo 680 gram uyuşturucuya ekipler tarafından el konulduğu bilgisi öğrenildi.

İki Operasyonda Toplamda 43 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Gerçekleşen ikinci operasyonda ise gümrük muhafaza ekipleri yine başarılı bir operasyona imza attı. Türkiye’ye gelen bir otomobilin şüpheli görülmesi sonucunda arama çalışmaları başladı. İlk olarak x-ray ardından narkotik dedektör köpek ile çalışmalar sürdürüldü. Gümrük muhafaza ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarında otomobilin bagajı içerisinde 3 kilo esrar olduğu öğrenildi. Bagajın yedek lastik bölümünde saklanan 12 paket yapılan çalışmalar sonucunda ele geçirildi.

Nakliye Araçlarına El Konuldu, Şüpheliler ise Gözaltına Alındı

Yapılan ilk operasyonda 40 kilo, ikinci operasyonda ise 3 kilo uyuşturucu madde bulundu. Bunun yanı sıra uyuşturucu madde naklinde kullanılan araçlara el konulduğu bilgisi öğrenildi. Şüphelilerin de gözaltına alındığı ifade edildi.