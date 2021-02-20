Kanun teklifi kabul edildi: Milletvekilleri ne zaman askerlik yapacak?

Türkiye'de gençlere siyasette daha fazla yer açılabilmesi amacıyla bilindiği üzere milletvekili seçilme yaşı 18'e kadar geriledi. Bunun üzerine TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) önemli bir sorun ortaya çıktı. Genç yaşta TBMM'ye (Türkiye Büyük Millet Meclisi) giren milletvekillerinin askerlik hizmeti nedeniyle görevlerini yarıda bırakmaları üzerine yeni bir düzenlemeye gidildi.

AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) tarafından hazırlanan ve TBMM'ye (Türkiye Büyük Millet Meclisi) sunulan kanun teklifi kabul edildi. Askerlik hizmetini yerine getirmeyen milletvekillerinin bu sorumluluğunun, "milletvekilliği görevinin biteceği zamana kadar" ertelenmesine karar verildi. Yani söz konusu kişiler, milletvekilliği görevinin bitmesinin ardından askerliğini yapacak.

Tartışmalar nasıl başlamıştı?

TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) milletvekillerinin askerlik hizmetlerine ilişkin sık sık fikir ayrılıkları meydana gelmeye başlamıştı. Son olarak bedelli askerlik yapan milletvekillerine bu süreçte devlet tarafından ne kadar maaş verildiği tartışmalara neden olmuştu.

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) İstanbul Milletvekili Tanal, bedelli askerlik hizmetine kaç milletvekili tarafından müracaat edildiğine ilişkin TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Başkanvekili Bilgiç'e soru önergesi verdiğini söylemişti. Tanal, kendisine bu konuda bilgiye sahip olunmadığına dair yanıt verildiğini ifade etmişti. Bedelli askerlik hizmetini yerine getirenlerin bu süreçte sigortalarının TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) tarafından ödendiğini ve kendilerine milletvekili maaşı verildiğini kaydeden Tanal, genç vekilleri zan altında bırakmaktan yana olmadığını belirtmişti.

"Suç duyurusunda bulunacağım"

Tanal, hem bedelli askerlik yapıp hem sigortaları TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) tarafından ödenen milletvekillerini Konya Milletvekili Özboyacı, Gaziantep Milletvekili Yüksel ve Yalova Milletvekili Büyükgümüş olarak sıralamıştı. Söz konusu milletvekillerine ödenen maaşın peşinde olduğunu ifade eden Tanal, söz konusu maaşın MSB (Millî Savunma Bakanlığı) hesabına yatırılması için çağrıda bulunmuştu. Tanal, bunun yapılmaması durumunda Bilgiç hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtmişti.

"İstediğiniz yere bağışlayamazsınız"

Bunun üzerine AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Grup Başkanvekili Muş, söz konusu milletvekilleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na 25 bin TL'nin bağışlandığını söylemişti. Bunun üzerine Tanal, bedelli askerlik hizmetinin yasal bir hak olduğuna dikkat çekerek, bu süreçte hem milletvekilliği maaşlarının ödenmesine hem de sigortalarının yatırılmasına sert bir şekilde tepki göstermişti. Tanal, söz konusu paranın devlete ait olduğunu belirterek, bunun istenilen yere bağışlanamayacağını söylemişti. Özür dilenmesi için çağrıda bulunan Tanal, bedelli askerlik yaparken milletvekilliği maaşı alan kişileri "çakma asker" ve "çakma kahraman" olarak nitelendirmişti.