Kandil Simidi Nasıl Yapılır? Mahlepli Mahlepsiz Kandil Simidi Tarifi

Kandil günlerinin olmazsa olmazlarından biri olan kandil simidi Osmanlı’dan beri geleneksel olarak her kandilde hazırlanmaktadır. Mahlepli ve mahlepsiz olmak üzere fırın, pastane yer alan kandil simitlerini vatandaşlar kendi evlerinde de yapmak istemektedir. Sizler için kandillerde yapabileceğiniz kandil simidi tarifini mahlepli ve mahlepsiz olmak üzere paylaşıyoruz. İşte kandil simidi nasıl yapılır sorusunun cevabı ve en güzel kandil simidi tarifi…

Kandil günleriyle özdeşleşen kandil simidi, Osmanlı zamanlarından beri gelenek haline gelmiştir. Normal simitlerden daha küçük porsiyonda olan ve daha gevrek olan kandil simidi mahlepli ve mahlepsiz yapılabilmektedir. Bu kandilde kandil simitlerini pastaneden almak istemeyen ve evde yapmak isteyenler için kandil simidi tarifine haberimizde yer verdik. İşte mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifi…

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Mahlepli Kandil Simidi Malzemeleri

1 çay bardağı sıvı yağ

125 gram tereyağı

4,5 su bardağı un

Sulu kısmından olmak üzere 1,5 çay bardağı yoğurt

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı mahlep

2 tatlı kaşığı şeker

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

Kandil Simidinin Üzeri İçin Malzemeler

Yumurta

Susam

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Kandillerin vazgeçilmezi kandil simidini evde yapmak için öncelikle tereyağı, sıvı yağ, yumurta, tuz, şeker ve mahlebi yoğurma kabında karıştırmanız gerekmektedir. Ardından oluşturduğunuz karışıma önce kabartma tozu ekleyin ve ardından yavaş yavaş kulak memesi kıvamına gelene kadar un ilave edin ve yoğurun. Hamurunuzu 5 dakika dinlenmeye alın. Üzeri için kullanacağımız yumurta ve susamı ayrı ayrı kaselere koyun. Yaptığınız hamurdan ufak parçalar koparın ve simit şeklini verin. Ardından bu hamuru önce yumurtaya sonra susama bulayın. Son olarak simitleri fırın kağıdı konmuş bir tepsiye dizin ve önceden ısınmış 180 derecelik fırında pişmeye bırakın.

MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Mahlepsiz Kandil Simidi Malzemeleri

200 gram tereyağı

2 adet yumurta

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı sirke

2 yemek kaşığı toz şeker

2 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

4 su bardağı un

2 yemek kaşığı susam ve çörek otu

MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle işe yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırarak başlayın. Ardından ununuzu bir yoğurma kabına alın ve ortasını havuz gibi açın. Açtığınız havuza tereyağını, yumurta sarılarını ve geri kalan tüm malzemeyi ekleyin. Karışımınızı ele yapışmayacak hale gelene kadar iyice yoğurun. Bu hamuru tezgaha alarak ceviz büyüklüğünde parçalara ayırın ve simit şeklini verin. Hazırladığınız simitleri yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin. Yumurta aklarını simitlerin üzerine hafifçe sürün. fırın tepsisine 1-2 santimetre aralıklarla dizin. Önceden ısınmış 180 derecelik fırına sürün. Afiyet olsun.