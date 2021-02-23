Kanada, Uygur Türklerine yapılanları "soykırım" olarak tanıdı!

Çin'in Uygur Türklerine yönelik eylemleri hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Kanada Avam Kamarası, söz konusu eylemleri "soykırım" olarak nitelendirdi. Konuya ilişkin yapılan oylamaya 266 milletvekili dâhil oldu. Oylama ret oyunun çıkmadığı bildirildi. İktidarda bulunan Liberal Partisi'nin genel olarak çekimse kaldığı fark edildi. Kanada Başbakanı Trudeau ve birçok kabine mensubunun bu oylamaya katılım göstermediği ifade edildi. Kanada, Çin'in soykırım yaptığına yönelik karar alan ikinci ülke olarak kayıtlara geçti. Çin'in Uygur Türklerine yönelik eylemlerini "soykırım" olarak nitelendiren ilk ülke ABD (Amerika Birleşik Devletleri) olmuştu.

"Olimpiyatlar Çin'de olmasın" talebi

Çin'in Uygur Türklerine yönelik soykırımının sürmesi durumunda 2022 senesinde düzenlenecek olan Kış Olimpiyatları'nın Pekin'de yapılmaması istendi.

Trudeau: Daha çok araştırma yapılmalı!

Çin'in Uygur Türklerine yönelik eylemlerinin "soykırım" olarak nitelendirilmemesi gerektiğini ifade eden Trudeau, konuya ilişkin daha çok araştırma gerçekleştirilmesini önermişti. Söz konusu oylama esnasında kabineden sadece Dışişleri Bakanı Garneau Avam Kamarası'nda görüldü. Garneau, Kanada hükümeti adına bu konuda çekimser olacağını dile getirdi.

"İnsan haklarının yanında olmak için gerekli"

Kanada'da ana muhalefet lideri olan O'Toole, insan haklarına destek verdiklerini kesin bir şekilde göstermek amacıyla söz konusu oylamaya gereksinim duyulduğunu belirti. O'Toole, ekonomik anlamda bazı fırsatların elden kaçırılabileceğini ancak yine de bunun gerekli olduğunu söyledi. O'Toole, Çin'de bulunan kamplarda işkence, cinsel istismar ve tecavüz eylemlerinin gerçekleştirildiğini gösteren BBC World News'e ülkede yasak getirildiğini hatırlatarak, bu duruma tepki gösterilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Çin'den "Soykırım yok" açıklaması!

Çin Kanada Büyükelçisi Cong Peivu, Avam Kamarası'nda gerçekleştirilen oylamayla Çin'in iç işlerine karışıldığını iddia ederek, Sincan'da hiçbir şekilde soykırım yapılmadığını ileri sürdü. İnsan hakları örgütlerine göre, 1 milyona yakın Uygur Türkü son birkaç senedir "yeniden eğitim kamplarında" gözaltında tutuluyor.

"Bağlayıcı değil"

Kanada'da onay verilen yasa, hükümet için bağlayıcı değil. Fakat söz konusu yasa, bu konuda ABD'yi (Amerika Birleşik Devletleri) örnek alması gerektiğine dikkat çekiyor. Trump yönetiminde Dışişleri Bakanı Pompeo ve Biden yönetiminde Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'in Uygur Türklerine yönelik eylemlerini "soykırım" olarak nitelendirmişti.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 13:14