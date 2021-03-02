Kamuda kimler idari izinli sayılacak? 

Türkiye'de birçok alanda olduğu gibi kamuda da normalleşme sürecine geçildi. Resmî Gazete'de "kamuda esnek çalışma saatleri" hakkında bir genelge yayımlandı.

Söz konusu genelgede, koronavirüsle mücadele kapsamında Resmî Gazete'de 26 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanan "kamu kurum ve kuruluşlarındaki personele yönelik esnek çalışma düzeninin getirilmesi hakkındaki genelgenin 2 Mart 2020 tarihinde yürürlükten kaldırıldığı ve kamu kurum ve kuruluşlarının söz konusu tarihten itibaren normal çalışma düzeni ve mesai saatlerine döneceği ifade edildi.

Kimler idari izinli olacak?

Gerekli olması durumunda valilikler tarafından farklı mesai saatlerinin tespit edilebileceği kaydedilen genelgede, Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı personeli ve Sağlık Bakanlığı personeli hariç kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılma şekli fark etmeksizin görevli olan 60 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığa sahip olan vatandaşların idari izinli olacağı bildirildi. Yönetici kadroda yer alan ve yönetici pozisyonunda çalışan personelin hariç tutulacağı ifade edildi.

"Özlük hakları saklı tutulacak"

İdari izinli olan personelin söz konusu süreçte fiili olarak görevini yerine getirmiş olacağı kaydedilen genelgede, söz konusu personelin sosyal ve mali hakları ve yardımlarının yanı sıra diğer tüm özlük haklarının da saklı tutulacağı belirtildi.

"Görev mahallini terk etmemeleri gerekecek"

Genelgede, amirinin izni olmadan söz konusu personelin görev mahallini terk etmemeleri gerektiği ifade edilerek, hizmetine gereksinim duyulan personelin haber verildiği anda görevinin başına dönmesinin gerekli olacağı aktarıldı.

"Koronavirüs önlemleri alınacak"

Kamu kurum ve kuruluşlarında normalleşme sürecinde bütün personelin maske takacağı belirtilen genelgede, sosyal bölümler, yemekhane ve çalışma bölümlerinde fiziki mesafenin sağlanacağı ifade edildi. Genelgede, söz konusu yerlerin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçlarda dezenfeksiyon işleminin uygulanacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde kamuda çalışma saatlerinin normal düzene döneceğini belirterek, gereksinim duyulması durumunda valilikler tarafından farklı düzenlemeler getirilebileceğini söylemişti.