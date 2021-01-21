Kamuda Çalışan Asgari Ücretlilere Kadro Geliyor!

Kadro müjdesi ile beraber kamu kuruluşlarında çalışanların yüzü gülmeye devam etmektedir. Aynı zamanda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklamasında kadro yerleri belirlendiği, geçtiğimiz yıllarda belli olmaktadır. Ancak 2021 yılı için kadro tarihleri henüz resmi kurumlar tarafından açıklanmamaktadır.

Geçtiğimiz yıllarda yer alan haberlere göre “Ek Ders” kapsamında gördükleri derslerin tamamından geçebilmesi gerekmektedir. Yani yer verilen derslerden geçilmediği takdirde kadro hakkı elde edilemeyecekti. Bunun yanı sıra 3 yıl boyunca başvuru süreci olamayacağı gibi aynı sınav üzerinden girerek kadro hakkı elde edebilmektedirler.

Devlet kapsamında kamu kuruluşlarında yer alan çalışanlar asgari ücret bünyesinde maaşı almaktadır. Tabi ki bu konu her ne kadar değişiklik gösterse dahi kamu kuruluşlarında yer almasına karşı hala bir hakları bulunmamaktadır. Devlet bu konuda önerilen düşünceler kapsamında belirli çözüm önerileri sunmaktadır. Aynı zamanda hakları olmadığından dolayı tüm zamanlı hizmet anlayışının da dışında yer almaktadır. Bununla beraber sunulan ve geliştirilen çözüm yolları sayesinde kadro avantajı elde edilmektedir.

Öğretici kadro kapsamında yer alan kişilerinde bu alanlarda yer alan büyük avantaj sağlamaktadır. Bu sayede verilen hizmetlerin karşılığı oldukça kolay bir şekilde karşılanmaktadır. Aynı zamanda yapılan projeler kapsamında sadece bununla sınırlı kalmayarak ileriki dönemlerde belli hususlarda bu kapsamda yer alacaktır.

Son Dakika: Kadro Hakkı Verilecek!

Geçirilendönemlerinin ardından 2020 yılında kamu kuruluşlarındaolarak çalışan bireylere kadro hakkı tanındı. Kapsamda bu sene içerisinde olup olmayacağı resmi kurumlar tarafından belirlense dahi olumlu izlenimler ön görülmektedir. Bunlarla beraber geçtiğimiz yılda eğitim sınavı kapsamında da eleme heyecanları yapılmıştı.

Kamu kuruluşlarında çalışmalarına karşı belirli hakları olmayan kişiler için yeni düzenleme geldi. Belirli şartlar kapsamında eğer gereken mülakatlar geçilirse kadro hakkı kazanacaktır. Ancak bununla beraber kadro kapsamında yapılan sınavı geçemediği takdirde kişi 3 yıl gibi bir süre bekleyecektir.

Dünyayı hızla etkisi altına alan virüs kapsamında ekonomi derecesi durağan noktasına gelmiştir. Bununla beraber yapılacak olan belli değişimler de ertelenmiştir. 2021 yılı da bu kapsamda yer alıyorken kadro hakkı da gündemde yer alan konulardan bir tanesidir. Yapılacak ve düzenlenecek açılamalar kapsamında ise nasıl bir yol izleneceği merak konusu olmuştur.

Hakların tanınması adına verilen kadro işlemlerinde statü sahibi de olacaklardır. Eğitmenlerinde bu haklardan uyarlanması oldukça önemli olurken Bakanlık tarafından sayı kapsamında alım tercih edilecektir. Ancak bunun için yer alan şartların değerlendirilmesi ve bir tarih aralığının olması gerekmektedir.

Kadro Sayısı Belli Oldu!

Kadro hakkı yıllarca gündemde yer alan konulardan biri olmaktadır. Öyle ki sistem içerisinde yer alan düzenlemeler bu kapsamda tercih ediliyor iken yeni yapılan yasa tasarısında da bu konuya yer verilmiştir. Aynı zamanda belirlenen sayı miktarlarının yanı sıra vatandaşlara her konu üzerinden destek çıkılmaktadır.

Bunlarla beraber kadro sayısı konusu 2021 gündeminde yer almaktadır. Ancak yapılan görüşmeler ve daha birçok öneri kapsamında resmi kurumlar üzerinde açıklama yapılmamaktadır. Bunun sebebi ise pandemi döneminde yer alan tedbirler kapsamında detaylı bilgi alışverişi pek mümkün değildir. Ancak devlet yetkilileri vatandaşların daha ferah bir ortamda çalışması adına gerekli düzenlemeler üzerine çalışmaktadır. 2021 kadro sayısı ise önümüzdeki günlerde konuşulacağı ön görülmektedir