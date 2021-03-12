Kamu Personeli Alımında Yeni Sistem

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yapmış olduğu açıklamada Elektronik Kamu İstihdamı Portalı ile kamu personeli alımlarında değişikliğe gidileceği bu alımlarda tek bir sistem üzerinden hızlı bir şekilde yapılacağına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, elektronik kamu istihdam portalı ile kamu personelleri adamın tek bir sistem üzerinden hızlı bir şekilde yapacaklarını duyurdu.Ailee Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘’ Böylece kamuya yapılacak tüm personel alım ilanlarının tek adresten ve en güvenilir şekilde yapılmasını planlıyoruz’’ açıklamasında bulundu.

Elektronik Kamu İstihdam Portalı ile beraber kamuda yeni bir dönemin başlayacağını ve nitelikli personel istihdamının daha kolay bir hale geleceğini duyurdu. Bakan, projenin kamu istihdamına katılımını yükselteceğini de vurgulayarak, personel temin ederken bu süreçte en nitelikli olan kişiye çok az bir sürede ve ekonomik yollar ile ulaşacaklarını vurguladı. Şu sıralar kamu personeli alım ilanları çok sayıda platform üzerinden yayınlanırken, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk şu sözleri kaydetti:

Elektronik Kamu İstihdam Portalı ( EKİP )2021 yılı yatırım programına alındı, proje ile artık tüm kamu personeli alım ilanlarının internet sitesi üzerinden yayınlanmasını sağlayacağız. Hem adaylar hem de kurumlar için daha efektif bir hizmet sunacağız’’ ifadelerini kullandı.

Elektronik Kamu İstihdamı Portalını ayrıca e-devlet üzerinden entegre edeceklerine dile getiren bakan, ‘’ Özellikle kamu personeli adayları istihdama ilişkin bilgileri ve birçok çevrim içi işleme 7/24 ulaşabilecek’’ açıklamasında bulundu. Aynı zamanda personel alımının hızlanması adına yeni dönemde, fiziki evrakların sanal ortamdan aktarılacağını bundan dolayı işin büyük bir kısmının azaltılacağını ve bu projenin kamu personel planlama işlemlerine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, personel alımında daha disipliner erişilebilir anlaşılabilir hale getirileceğini projenin vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettiğini ve tek bir merkezden kamuoyuna açık bir şekilde hizmet edileceğini ifade etti.