Kamu kurum ve kuruşlarının mesai saatleri yine değişti!

Türkiye'de bugün itibarıyla kademeli normalleşme sürecine geçildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin normal düzene döndüğü ifade edildi. Söz konusu açıklamada, koronavirüsün kamu düzeni ve kamu sağlığı bakımından yarattığı tehlikeyi kontrol altında tutmak, izolasyonu sağlamak, sosyal mesafeyi muhafaza etmek ve koronavirüsün bulaş hızını durdurmak için mesafe, maske ve hijyen kurallarıyla birlikte gerekli tüm tedbirlerin Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan tavsiyeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen talimatlar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgelere göre ortaya konarak uygulandığı ifade edildi.

Mesai saatleri düzenlendi

Açıklamada, İstanbul'da bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşlarında 2 Mart Salı günü itibarıyla uygulanacak olan mesai başlangıç ve bitiş saatlerine yer verildi.

- Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Bölge Müdürlükleri'nden bazılarında mesainin saat 07.00'da başlamasına ve kademeli olarak saat 08.00 ve saat 09.00 olarak sürdürülmesine karar verildi.

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile İlçe Belediyelerinde mesai saatlerinin saat 09.00 ile saat 12.30 arası ve saat 13.00 ile saat 17.00 arası şeklinde olması kararlaştırıldı.

- Sağlık teşkilâtında mesainin saat 08.30'da başlamasına ve saat 16.30'da sona ermesine yönelik karar alındı.

- Diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarında saat 09.00 ile saat 12.30 arası ve saat 13.00 ile saat 17.00 arası şeklinde mesai yapılması kararlaştırıldı.

Açıklamada, çalışma saatlerinin tüzük ve yönetmelikler ile özel kanunlar doğrultusunda farklı şekilde ayarlanması mecburi olan kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin hükümlerin saklı tutulmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yaptı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İstanbul Valisi Yerlikaya, yeni kontrollü normalleşme sürecine geçildiğini ifade etti. Yerlikaya, İstanbul'un "düşük riskli şehirlerin" bulunduğu mavi kategoride yer almasını hedeflediklerini belirterek, İstanbul'da mesai saatlerinin kamu kurum ve kuruluşlarında saat 09.00 ile saat 12.30 arası ve saat 13.00 ile saat 17.00 arası uygulanacağını duyurdu.

Mesai saatleri önceden nasıldı?

2 Aralık 2020 tarihinden beri İstanbul'da bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında saat 10.00'da başlayan mesai saat 16.00'da sona eriyordu.