Kamu İşçilerine Müjde! Taşeron İşçiye İlave Tediye Ücretleri Arttı

Çalışanların bir bölümü Gelir Vergisi %20’ lik dilime girdiği için, 4. Taksit döneminde, önceki dönemlere göre daha düşük tediye alacaklar. İlave tediyeler 14 Aralık’ ta herkese ödendi. En düşük tediye ödemesi 933 TL olarak gerçekleşti. 2021 yılında İlave tediye ücretlerine zam geldi. En düşük ilave tediye ücreti 1000 tl olacak.

Kamu İşçilerine İkramiye

4D sürekli işçiler, kamu işçileri için ilave tediye ödemelerinin 4. Taksiti de yatırıldı. 2020 Yılının son taksit ödemesi olan 4. Tediyeler 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşti. Şimdi gözler 2021 yılında alınacak ilave tediye ücretlerine çevrildi. İlave tediye ücretleri 2021 yılında en az 1000 TL olacak.

Hangi Çalışan Ne Kadar tediye aldı?

11 Temmuz 2020 CUMARTESİ-Resmi Gazete-Sayı : 31182

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2752

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3 öncü maddesine göre 2020 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 27/7/2020, diğer yarısının 14/12/2020 tarihinde ödenmesine; 6772 sayılı Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Kararın Resmi Gazete’ de yayınlanmasından sonra, kamu işçilerinin alacakları ikramiye tutarlarının yeniden hesaplandığı açıklandı. Buna göre kimler ne kadar tediye ödemesi aldı, haberimizin ayrıntılarında bulabilirsiniz.

Belediyelerde Şirket İşçileri Tediye Ödemesi Alamıyor!

2008 Nisan ayında geçiş yapılmış, Taşeron şirketlerdeki işçiler, diğer bir şirket olan belediye şirket işçiliğine geçirilmişti. Ancak şirket işçiliği, kamu kadrosu olmadığından, belediye şirket işçileri de tediye ödemesi alamıyor. Belediye işçiliğine geçiş yapan işçiler için, özlük hakları ve işten çıkarma gibi birçok konuda sürekli eleştiriler yapılıyordu. İlave tediye ödemeleri de alamayan bu işçiler için, yeni düzenleme yapılması konusunda giderek daha da artan bir beklenti oluştu.

Kimler Ne Kadar İlave Tediye Aldı?

Brüt olarak ilave tediye ödemeleri şu şekilde gerçekleşti;

BRÜT ÜCRET 13 GÜNLÜK İLAVE TEDİYE MİKTARI(Net ele geçen)

2.943.00 TL (Asgari Ücret) 857.53 TL

3.204.72 TL(Asgari Ücret + % 4+4 TİS Zammı ) 933.57 TL

3.250.00 TL 946.95 TL

3.500.00 TL 1019.85 TL

3.750.00 TL 1092.67 TL

4.000.00 TL 1165.48 TL

4.250.00 TL 1238.38 TL

4.500.00 TL 1311.20 TL

4.750.00 TL 1384.02 TL

5.000.00 TL 1456.91 TL

5.250.00 TL 1529.73 TL

5.500.00 TL 1602.55 TL

6.000.00 TL 1748.27 TL

Vergi dilimi %20, En düşük ücrette Asgari ücret+ % 4+4 TİS zammı eklenmiştir, hesaplamalar bunlara göre yapılmıştır.