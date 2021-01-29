Kamu İşçilerine Dikkat! Bakan Selçuk Açıkladı Bugün Hesaplarınıza Yatırılacak

Herkes hesaplarını kontrol etsin. Kamu çalışanların beklediği ek ödemeler yatmaya başladı. Bakan Selçuk tarafından açıklanan son dakika haberlerine göre kamu işçilerinin beklediği ek ödemelerin ilk taksitleri bugün itibariyle hesaplara yatmaya başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre binlerce kamu işçisi için bugün ödemeler hesaplarına yatırılacak. Ayrıntılar ise haberimizde.

Bakan Selçuk tarafından gelen son dakika açıklamalarına göre 700 binden fazla kamu işçisinin hesaplarına bugün ilave para yatırılacak. İlave tediyeler bugün hesaplar da olacak. 13 günlük verilecek ilave tediyelerdense 700 binden fazla kamu işçisi yararlanacak.

TEDİYE BUGÜN YATIRILMAYA BAŞLANACAK

Resmî Gazete’ de bugün itibariyle karar yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanana göre işçilerimize ödenecek ek tediyeler bugünden itibaren hesaplarına yatırılacak. Kamu kurumlarında çalışanlara yapılacak ödemelerin birinci ilaveleri yani 13 günlük ilk taksitlerinin ödemesi bugün başlayacak.

İkinci taksitler de gelen açıklamalara göre 11 Mayıs 2021 itibariyle olacak. Yer altı maden işçilerine yapılacak ek tediyeler ise 24 Aralık itibariyle tamamen ödenmiş olacak açıklaması Bakan Selçuk’tan geldi.

İKİ TAKSİT HALİNDE

Kamu işçilerine ödenmesi beklenen tediyeler ise toplam 52 günlük. Selçuk tarafından yapılan açıklamalara göre tediyeler yılda iki kez olacak yanı ikişer taksit şeklinde verilecek. Bakan Zehra Selçuk, kanun 6772 sayılı kanunca verilen ilave tediyelere aynı zaman taşerondan kadroya geçmiş işçilerin yaralanacağını açıkladı.

Bakan Zehra Selçuk, her zamanki gibi Türkiye’nin yanında olduklarını ve en işçilerin en büyük destekçisi olduklarını bu yolda da ilerlemeye devam edeceklerini açıkladı.

TEDİYE ÖDEMESİ NE DEMEK?

Tediyenin ne olduğu ise özellikle bugün çok merak edildi. Tediye kelimesi de ek ödeme ya da ilave ödeme demektir. Devlete ait olan yani kamu alanları dediğimiz yerlerde çalışmakta olan vatandaşlara yapılan ek ödemelerdir. Bu ödemeler ise yıl boyunca taksitler şeklinde devam eder.