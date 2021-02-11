Kampüslere polis kontrol noktası kurulacak! Öğrenciler ayaklandı

Boğaziçi Üniversitesi protestolarında polis ekipleri tarafından orantısız şiddet uygulandığını ve demokrasi kurallarının ihlâl edildiğini öne süren AB (Avrupa Birliği) ülkelerinin önce aynaya bakmaları gerekiyor. Yunanistan'da bulunan üniversite kampüslerinde polis kontrol noktalarının oluşturulması düşünülüyor. Muhalefet ise henüz taslak aşamasında olan bu düşüncenin demokrasiye aykırı olduğunu ifade ediyor.

Öğrenciler ayaklandı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da çok sayıda öğrencinin protesto gösterisi düzenlediği görüldü. Muhalefetin çağrısı üzerine bir araya gelen öğrenciler tarafından güvenlik güçlerine molotofkokteyli atıldığı fark edildi.

40'tan fazla öğrenci gözaltında

Bunun üzerine güvenlik güçleri tarafından protestoculara sert bir şekilde müdahalede bulunuldu. Gerginliğin tavan yaptığı olaylar sırasında 40'tan fazla öğrencinin polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Protestocuları dağıtmak isteyen güvenlik güçlerinin cop ve biber gazı kullandığı görüldü.

Yunanistan'da protestolar nasıl başladı?

Yunanistan Eğiti Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, üniversite kampüslerinde 1.000 kişiden meydana gelen bir polis ekibi görevli olacak. Söz konusu polisler yanlarında silah bulundurmayacak. Polisler gerekli olması durumunda biber gazı ve cop kullanabilecek. Bu durum Yunanistan'da öğrencilerin sert tepkisine neden oldu.

Hükümet Sözcüsü Tarantilis, değişimin şart olduğunu belirterek, Yunanistan'da bulunan üniversitelerin hukuksuzluk ve şiddet sebebiyle değişim sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu dile getirmişti.

Rektörün boynuna zorla levha takmışlardı

Yunanistan'da 2020 senesinin Ekim ayında yaşanan bir olay, hükümeti bu karara itmiş gibi görünüyor. Öğrenciler, Atina Ekonomi ve İşletme Üniversitesi Rektörlüğüne girmiş ve rektörün boynuna zorla levha takmışlardı. Söz konusu levhada, "oturma eylemi ile dayanışma" yazdığı görülmüş, bu durum sert bir şekilde eleştirilmişti.

Öğrenciler öldürülmüştü

Yunanistan'da askeri cunta sürecinde (1967-74) öğrencilere yönelik saldırılar düzenlendiği ve söz konusu öğrenciler öldürüldüğü için polis ekiplerinin üniversite kampüslerinde görevlendirilmesine karşı çıkılıyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in merkez-sağ hükümeti sürecinde de polis ekiplerinin protestoculara yönelik sert müdahalesi hakkında çok sayıda haber çıkmıştı.

Gerekçe: Şiddet içerikli protestolar ve kriminal eylemler

Polis ekiplerinin üniversite kampüslerinde bulunmasına seneler boyunca yasak getiren düzenleme Miçotakis tarafından kaldırıldı. Gerekçe olarak da şiddet içerikli protestolar ile kriminal eylemlerin artması gösterildi. Üniversite kampüslerinde konuşlandırılacak olan polis ekiplerinin, yalnızca akademisyen, öğrenci, ziyaretçi ve personel girişine izin vereceği ifade edildi. Muhalefet, koronavirüs tedbirlerine sığınarak gösterilere yasak getirilmesine tepkili.

Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi protestoları sırasında güvenlik güçleri tarafından orantısız şiddet uygulandığını ve öğrencilerin temel hak ve özgürlüklerini savunabileceklerini kaydeden AB (Avrupa Birliği) üyesi ülkelerde bu manzaraların ortaya çıkması çelişki oluşturuyor. Türkiye'ye her fırsatta düşünce özgürlüğüne saygı göstermesi ve demokratik kurallara uygun davranması için çağrıda bulunan ülkelerin kendi antidemokratik uygulamalarına bakmaları şart.