Kamala Harris kahkahalara boğuldu

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başkanlık seçimleri tartışmalı bir şekilde geçmişti. Cumhuriyetçilerin adayı Trump karşısında 306 delege kazanarak zafer elde eden Demokratların adayı Biden ülkenin yeni başkanı olmuştu. Başkan yardımcılığına ise Harris getirilmişti.

Senatörlükten istifa etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ilk kadın başkan yardımcısı olan Harris'in Anayasal görevini yerine getirmek için Senato'da başkanlık koltuğuna oturduğu ve Alex Padilla, Jon Ossoff ve Raphael Warnock olmak üzere üç Demokrat senatörün de Harris'in karşısına geçtiği görüldü. Kaliforniya eyaletinden Padilla ile Georgia eyaletinden Warnock ve Ossoff, yeni görevleri için Senato'da yemin etti. Harris ise Kaliforniya senatörlüğünden istifa ettiğini açıkladı.

Kahkaha attı

Padilla, Harris'in Kaliforniya senatörlüğünden istifasıyla oluşan boşluğu dolduracağına dair yemin etti. Bir hayli mutlu olduğu görülen Harris ise kahkaha attı. Senatörler tarafından alkışlanan Harris, bunun çok tuhaf olduğunu söyledi. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Harris, Senato'da başkanlık koltuğunda bulunmanın iyi hissettirdiğini söyledi.

Kamala Harris kimdir?

Kamala Harris, 20 Ekim 1964'te Kaliforniya'nın Oakland şehrinde dünyaya geldi. Jamaika asıllı babası Donald J. Harris, Stanford Üniversitesi'nde ekonomi profesörü iken, Hint asıllı annesi kanser araştırmaları alanında uzman bir bilim insanıydı. San Francisco eyaletinde 2003 senesinde ilk kadın eyalet savcısı olarak görev yürüten Kamala Harris, 2010 senesinde 6 rakibinin önüne geçerek 32'inci Kaliforniya Eyalet Başsavcısı olmuştu. Kamala Harris, 2014 senesinde yeniden aynı göreve getirilmişti.

Siyasi kariyerine 2016 senesinde Demokrat Parti'den Kaliforniya Senatörlüğüne getirilmesiyle adım atan Kamala Harris, böylece söz konusu eyaletin ilk siyahi kadın senatörü olmuştu. Kamala Harris, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ikinci siyahi kadın senatörü olurken, söz konusu ülkenin ilk Hint asıllı senatörü olarak kayıtlara geçmişti. 2020 senesindeki başkanlık seçimleri kapsamında Demokrat Parti'den başkan adayı olmak isteyen Kamala Harris, parti içerisinde yapılan ön seçimlere katılım göstermiş ama yeterince başarılı olamaması üzerine başkan adaylığından çekilmeye karar vermişti.

Kalama Harris, başkan adaylığını Martin Luther King isimli Afro-Amerikalı yurttaş hakları hareketi liderine adadığını duyurmuştu. Daha sonra Demokratların başkan adayı olan Biden'ın yanında başkan yardımcılığı için aday olacağı duyurulan Kamala Harris, Kaliforniya senatörlüğünden 19 Ocak 2021 tarihinde istifa etmişti. Kamala Harris, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ilk kadın ve ilk siyahi başkan yardımcısı olmuştu. Söz konusu isim, ayrıca Hint kökenli ilk başkan yardımcısı olarak kayıtlara geçmişti.