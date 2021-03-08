Kalın: S-400'leri NATO sistemine entegre etmeyeceğiz!

Türkiye ile ABD (Amerika Birleşik Devletleri) arasındaki S-400 gerilimi sürüyor. ABD (Amerika Birleşik Devletleri), Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi gerektiğini çünkü NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) savunma sistemi için risk teşkil ettiğini düşünüyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan S-400 dâhil olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalar geldi.

"YPG'ye destek vermeyi sürdürecekler"

Kalın, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) YPG terör örgütüne yönelik desteğinin Biden döneminde de süreceğinin anlaşıldığını belirterek, Türkiye'nin söz konusu desteğe son verilmesine yönelik çağrılarına devam edeceğini belirtti. Kalın, bu şekilde Türkiye ile ABD (Amerika Birleşik Devletleri) arasındaki ikili ilişkilerin bozulduğuna dikkat çekti.

"İlerleme kaydedemedik"

Türkiye ile ABD (Amerika Birleşik Devletleri) arasında üç meselenin anlaşmazlığa neden olduğunu kaydeden Kalın, bunları "YPG terör örgütüne verilen destek", "Rus yapımı S-400'ler" ve "CAATSA yaptırımları" olarak sıraladı. Kalın, ayrıca FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) yaşamasına müsaade edildiğini de hatırlatarak, söz konusu meselelerde hiçbir şekilde hamlede bulunulmadığını ve ilerleme kaydedilemediğini söyledi. Kalın, söz konusu meselelerin Türkiye'nin millî güvenlik kaygılarının temelini meydana getirdiğini ifade etti.

"S-400'leri entegre etmeyeceğiz"

S-400'lerin satın alınmasına yönelik kararın bir gecede verilmediğini belirten Kalın, bunun uzun bir süreç olduğunu söyledi. Kalın, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) aniden Patriot'ları çekmesinin Türkiye'nin beklemediği bir hamle olduğunu kaydederek, S-400'lerin NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) savunma sistemine entegre edilmeyeceğini söyledi. Bu şekilde S-400'lerin söz konusu sistem için risk teşkil etmeyeceğini belirten Kalın, ikinci S-400 teslimatına ilişkin sürecin işlediğini dile getirdi.

"Pakistan'a helikopter göndermemize izin verilmedi"

Türkiye'nin Pakistan'a yönelik savaş helikopteri satışının ABD (Amerika Birleşik Devletleri) tarafından önlendiğine dikkat çeken Kalın, büyük bir ihtimalle ihalenin Çin'e gönderileceğini ve ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) yine kaybedeceğini söyledi. Kalın, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ile Türkiye'nin ortak problemleri ve kaygıları beraber değerlendirmesi ve yapıcı bir ilişki kurması gerektiğini aktardı.

"Mısır ile karşılıklı adımlar atılabilir"

Türkiye'nin Mısır ile Libya, Filistin ve Doğu Akdeniz konularında iş birliği içerisinde olmayı hedeflediğini belirten Kalın, ikili ilişkilerin değerlendirilebileceğini söyledi. Kalın, Türkiye ile Mısır'ın karşılıklı adımlar atması durumunda bölgedeki gerginliğin azaltılabileceğini ve yeniden istikrarın sağlanabileceğini kaydetti. Kalın, Mısır'ın Arap dünyasının hem kalbi hem de beyni olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'nin bölgesel istikrarı sağlamak üzere Mısır ile yeni bir sayfa açabileceğini söyledi.

"AB ülkeleri Türkiye'ye karşı sert tavır istiyor"

AB (Avrupa Birliği) mensubu ülkelerden bazılarının Türkiye'ye karşı sert bir tavır beklediğini aktaran Kalın, bu tarz bir hedef için üyeliği Türkiye'ye karşı kullanmanın yanlış olduğunu dile getirdi. Kalın, mantıklı bir şekilde hareket eden AB (Avrupa Birliği) ülkelerinin buna müsaade etmeyeceğini söyledi. Gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi, vize serbestisinin getirilmesi ve göç anlaşmasının güncellenmesi gibi konuların önemli olduğuna dikkat çeken Kalın, bu meselelerin AB (Avrupa Birliği) ile ilişkilere canlılık kazandırılması için farklı bir yol haritası yarattığını ekledi.