Kalçasına Botoks Yaptıran Kadın Hayatını Kaybetti! Bilinmeyen Sıvılar Enjekte Edilmiş

Kübra Boyraz Solmazgül isimli 38 yaşındaki kadın kalçasına botoks yaptırmış ardından hayatını kaybetmişti. İstanbul Beylikdüzü’nde bir rezidansta bulunan iş yerinde kalçasına botoks işlemi yaptırdıktan sonra hayatını kaybeden Kübra Boyraz Solmazgül’ün ölümü hakkında dava açılmıştı. Edinilen son bilgilere göre 38 yaşındaki kadının ölümüne ilişkin açılan davanın görülmesine dair karar alındığı öğrenildi.

Duruşma sırasında hayatını kaybeden Kübra Solmazgül’ün annesi Aysel Solmazgül, Solmazgül’ün iki kız kardeşi ve Beylikdüzü’nde bulunan ilgili güzellik merkezi müşterilerinden Nalan Küçükakyüz tanık olarak yer aldı. Duruşmada mahkeme heyeti, sanık Öner Özsoyer’in yurt dışına çıkış yasağı tahliyesinde karar kıldı. Bunun yanı sıra Erdal Doğruya’nın tutukluluk halinin sürekliliğine hükmedildi ve noksanların giderilmesi adına mahkeme ertelendi.

Baba Solmazgül, duruşmada ifade verdi ve önemli açıklamalarda bulundu. Kızının yapılan işlem ardından evine bir kadın yardımı ile geldiğini, ve kadının Kübra Boyraz Solmazgül’ün tansiyonunun düştüğünü söylediğini ifade etti. Baba Solmazgül, kızına sorduğunda ise “Ne tansiyonu, kalçama dolgu yapıldıktan sonra fenalaştım. Doktora götürmelerini istedim ama götürmediler.” Cevabı ile karşılaştığını açıkladı. Eşinin kızını doktora götürdüğünü söyleyen baba, kızının kalçasına ne enjekte edildiğini sorduğunda ise güzellik merkezinde bulunanların cevap vermediğini “Hı, hı” diyerek bir yanıtta bulunduğunu açıkladı. Güzellik merkezinde bulunanların ne enjekte ettiğine dair açıklama yapmadıkları için Solmazgül ve annesinin doktora doğru bilgi veremedikleri belirtildi. İfade veren baba ayrıca kızının kendisine Melik isminde bir kişinin iğne yaptığını ve bu kişinin doktor olmadığını anlattığını ifade etti ve sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Beylikdüzü’nde bulunan güzellik merkezinin müşterisi de duruşmada tanıklık yaptı. Nalan Küçükakyüz de o gün merkezde işlem gördüğünü açıkladı. sanık Ömer E.'nin sanık Erdal Doğruya'yı müşterilere doktor olarak tanıttığını açıklayan Küçükakyüz, olay gününde kendisine de müdahale odasında botoks yapıldığını açıkladı. Yapılan işlem sonrasında baş ağrısı çektiğini açıklayan müşteri, doktora gittiğinde ise kendisine bilinmeyen sıvıların enjekte edildiğini ve bu nedenle baş ağrısı çektiğini öğrendiğini açıkladı. Olay gününde kendisi de işlem gören Nalan Küçükakyüz isimli müşteri, kendisinin de ilgili kişilere dava açacağını belirterek konuşmasını bitirdi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 01:06